Zo’n zevenhonderd Amerikaanse autobezitters klagen Toyota aan. Ze beweren dat hun auto’s volledig onbruikbaar zijn geworden en willen ervan af. Het gaat om de Toyota Mirai die alleen op waterstof kan rijden

De Toyota Mirai is ontwikkeld als een emissievrij alternatief voor elektrische auto’s. Hij wordt aangedreven door een brandstofcel die een accu oplaadt, die op zijn beurt een elektromotor aandrijft. De actieradius bedraagt ​​650 kilometer en de auto stoot alleen waterdamp uit. Op papier klinkt dat veelbelovend, maar zevenhonderd Mirai-bezitters in de Bay Area in Californië denken daar anders over.

Collectieve rechtszaak

Ze kochten de waterstofauto in de veronderstelling dat het aantal waterstofstations in de regio, dat zo’n twintig bedroeg, zou toenemen – iets wat Toyota ook had beloofd. Maar in werkelijkheid werden het er steeds minder en waren de stations vaak defect. Nu bundelen de Mirai-bezitters in de Bay Area hun krachten en klagen ze Toyota aan in een collectieve rechtszaak. Ze zijn ervan overtuigd dat Toyota hen heeft bedrogen, zo schrijft CBS News.

Op papier lijkt de waterstofauto een slimme oplossing: hij heeft een actieradius die vergelijkbaar is met die van een elektrische auto, hij is emissievrij en snel bij te tanken. Maar in de praktijk bleek dat toch een probleem. Een van de Mirai-bezitters, Malcolm Boehme, vertelt hoe hij zijn auto moest achterlaten nadat hij met zijn auto naar het enige tankstation in de wijde omtrek was gereden om te tanken. "De pomp was kapot en ik kon niet meer naar huis omdat ik dan niet meer bij het tankstation zou kunnen komen.”

Geen waterstof meer te koop in San Francisco

De Toyota Mirai werd over een periode van ongeveer negen jaar verkocht, en de tankstations zijn geleidelijk aan zo schaars geworden dat er in heel San Francisco geen waterstof meer te krijgen is. Eigenaren moeten de stad uit en soms naar een andere county rijden om te tanken. „Dus mensen gebruiken de auto niet meer, en als je de auto zeven dagen niet gebruikt, is de accu leeg”, vertelt advocaat Jason Ingber aan CBS. De advocaat noemt de auto’s waardeloos.

Verkoop waterstofauto’s ook in Nederland ingestort

Het lijkt erop dat de waterstofauto de slag verloren heeft van de puur elektrische auto, zoals deze site al eerder schreef. In Nederland is de verkoop van waterstofauto’s dan ook compleet ingestort. Volgens de site Allesoverwaterstof.nl. zijn in 2024 slechts veertien waterstofauto’s op kenteken gezet: negen keer betrof het een Toyota Mirai en vijf keer een Hyundai Nexo. Van de ongeveer driehonderd in Nederland verkochte Toyota’s Mirai staan er op onze site 42 te koop.