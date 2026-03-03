60 jaar Suzuki: zwarte accentjes kosten blijkbaar €2.000

Suzuki is zestig jaar in Nederland. Om dat te vieren komen er speciale edities van de Vitara en de S-Cross. En je raadt nooit hoe die auto’s heten.

Jawel: Suzuki is al zestig jaar onder ons. De eerste Suzuki in ons land was een motorfiets, in 1969 verscheen de eerste auto. De laatste maanden komt Suzuki verrassend vaak voorbij vanwege de populariteit van met name de Swift. De grotere en oudere Vitara en S-Cross vliegen heel wat minder snel de showroom uit, al weten ook deze auto’s nog best wel eens een particuliere koper te verleiden.

Wellicht gaat dat nu nog wat harder, want Suzuki heeft besloten om zijn zestigjarige aanwezigheid in Nederland juist met de SUV’s te vieren. De auto’s krijgen de weinig fantasievolle naam ‘Special Edition’ en bieden vooral visueel wat extraatjes. Beide auto’s zijn gebaseerd op de Style, toch al het meest luxe uitrustingsniveau. Daar bovenop krijg je gitzwarte 17-inch wielen, zwarte deurgrepen en dito interieur-accenten. De stoelbekleding wordt opgeluisterd met oranje stikseltjes en de auto’s zijn leverbaar in drie geselecteerde kleuren, waarbij ‘Savanna Ivory Metallic’ in het geval van de S-Cross uniek is voor de Special Edition. Suzuki spreekt van klantvoordeel van ruim €2.000 euro, hoewel wij los van de anders optionele lakkleuren eigenlijk geen concrete opties zien die hier standaard zijn.

De Special Edition is te combineren met alle beschikbare aandrijflijnen. Je kunt dus kiezen tussen handbak en automaat en voor- of vierwielaandrijving. De keuze wordt nog lastig, want bij zowel de Vitara als de S-Cross kost zo’n Special Edition minimaal €33.999. In beide gevallen is dat een luttele €50 meer dan de Style, een bedrag dat liefhebbers van zwarte wielen en oranje stiksels er ongetwijfeld graag voor over hebben.

Een panoramisch schuifdak is trouwens alsnog een optie, of je nu voor de Style of de Special Edition kiest.