5,47 meter aan handgemaakte details: Mercedes-Maybach V12 Edition

Geld moet rollen

9
Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition
Jan Lemkes

Vind jij een Mercedes S-klasse maar een pauperding en is zelfs een Mercedes-Maybach S 680 je simpelweg niet bijzonder genoeg? Dan is deze Mercedes-Maybach V12 Edition goed nieuws!

Mercedes -Maybach vond het hoognodig om de V12-motor maar weer eens te vieren. Terecht, want zo’n twaalfcilinder staat in een lange traditie en is anno 2025 echt heel bijzonder. De Mercedes-Maybach S680 – het topmodel van de extra lange en luxe Maybach-versie van de S-klasse – heeft ‘m nog. In een oplage van slechts 50 exemplaren komt op basis van die auto nu een ‘special edition’, die grappig genoeg eenvoudigweg ‘Mercedes-Maybach V12 Edition’ heet. Geen ‘S 680’ dus, hoewel het dat zeker wel is.

Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition

Ook opvallend: de bijgeleverde foto’s tonen nauwelijks de auto als geheel, maar des te meer details. Van de met de hand samengevoegde logo’s tot de uitzinnige ‘tekening’ op de middenconsole, Mercedes’ Manufaktur-afdeling ging helemaal los op deze auto. Kijk vooral even rustig zelf naar de foto’s, en zie wat verreweg de meesten van ons nooit zullen krijgen. Van 24-karaats gouden ringen waar een ekster de hik van krijgt tot de olijfgroene wielen en van de verzilverde champagneglazen tot de handgeborduurde logootjes, het is allemaal even weelderig. Vrijwel alle opties zijn standaard aanwezig en alleen al het aanbrengen van de lak – groen boven, zwart onder en zilver als scheidslijn -  kost volgens de bedenkers 10 werkdagen. Ach ja, geld moet nu eenmaal rollen...

Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition

Signalement

Merk Mercedes-Benz
Model Maybach S 680 4MATIC
Carrosserie 4-deurs, sedan
Transmissie 9 versnellingen, sequentiële automaat
Aandrijving 4wd
Nieuwprijs € 356.305

Specificaties

Brandstof benzine
Motor V12, mild-hybrid
Cilinderinhoud 5.980 cc
Maximaal vermogen 450 kW / 612 pk bij 5.250 tpm
Maximaal koppel 900 Nm bij 2.000 tpm
Inhoud brandstoftank 76 l
Lengte / breedte / hoogte 5.469 mm / 1.954 mm / 1.510 mm
Wielbasis 3.396 mm
Massa leeg 2.200 kg
Laadvermogen 690 kg
Banden225/45R19Prijzen
Topsnelheid 250 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 4,5 s
Brandstofverbruik 13,4 l/100km
CO2-uitstoot (WLTP) 304 g/km
9 Bekijk reacties
Mercedes-Benz Mercedes-Benz S-klasse Supercars & Sportscars

