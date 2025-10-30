Ga naar de inhoud
40 jaar oude Toyota Land Cruiser krijgt gloednieuwe V6

Turbo Trail Cruiser

6
Toyota Turbo Trail Cruiser
Lars Krijgsman

In de huidige generatie Land Cruiser (J250) combineert Toyota het verleden en het heden al enigszins. Het gaat nu een stap verder. Toyota hangt een fonkelnieuwe V6 met maar liefst twee turbo's in een 40 jaar oude Land Cruiser.

Voor het ontwerp van de huidige Land Cruiser (J250) heeft Toyota duidelijk inspiratie geput uit Land Cruisers uit lang vervlogen tijden. Waaronder de Land Cruiser van de J60-generatie die in 1980 debuteerde. Speciaal voor de SEMA Show in Las Vegas trekt Toyota een moderne 3.4 V6 met twee turbos van de planken om hem in een Land Cruiser J60 uit 1985 te hangen. Het resultaat is deze Toyota Turbo Trail Cruiser.

De 3.4 die voorin de Turbo Trail Cruiser ligt is een krachtbron die zo'n 390 pk levert en die ook in de huidige Tundra dienst doet. Met dat vermogen is de 40 jaar oude Land Cruiser bijna tweemaal zo krachtig als het origineel. Het blijft niet een motortransplantatie. De SUV staat een kleine vier centimeter hoger op zijn poten en staat op 35-inch all-terrain rubber. Vanbinnen blijven de wijzigingen beperkt. Hier plaatst Toyota enkel een modern JBL audiosysteem met schermpje.

De Turbo Trail Cruiser is niet Toyota's enige inzending voor de SEMA Show. Zo parkeert het merk er ook een ruige Corolla Cross en een opgedirkte Camry.

6
Toyota Toyota Land Cruiser Classic Cars

