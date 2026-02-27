Jim Moylan, ingenieur bij Ford Motor Company, stapte exact veertig jaar geleden uit zijn auto bij een tankstation en ontdekte in de regen dat de tankdop zich aan de andere kant van zijn auto bevond. Hij verzon ter plekke een even simpele als geniale oplossing.

In plaats van te vloeken of zijn auto te verplaatsen zonder er verder over na te denken, zag hij een universeel probleem waar vrijwel elke automobilist wel eens tegenaan loopt. Want aan welke kant zit de tankklep? Het is een simpele vraag, maar wel een die voor verwarring, tijdverlies en soms een ongemakkelijk moment kan zorgen.

Moylan besloot dat dit eenvoudiger moest kunnen. Nog diezelfde dag stelde hij een memo op met een voorstel: een klein pijltje naast het brandstofsymbool op het dashboard dat aangeeft aan welke kant de tank zich bevindt. Het idee was even eenvoudig als doeltreffend. Eén blik op het dashboard zou voortaan voldoende zijn. Geen twijfel meer bij het inrijden van een tankstation, geen gokwerk.

Moylan was geen topbestuurder of mediapersoonlijkheid, maar een ervaren technicus met een grote fascinatie voor overzichtelijke en functionele dashboards. Binnen Ford werd zijn voorstel serieus genomen. Het kleine symbool dat hij op papier had geschetst, werd verder uitgewerkt en zonder veel weerstand goedgekeurd.

Ford Thunderbird

Enkele jaren later verscheen het pijltje voor het eerst in een productiemodel: de Ford Thunderbird uit 1989. Dat moment ging vrijwel ongemerkt voorbij. Het pijltje was klein, subtiel en viel nauwelijks op. Juist daarin school de kracht. Het werkte intuïtief en had geen uitleg nodig. Wat begon als een interne oplossing bij Ford groeide snel uit tot een standaard in de auto-industrie.

Concurrenten namen het idee over en binnen enkele jaren was het pijltje wereldwijd te vinden op dashboards van uiteenlopende merken. Zelfs bij elektrische auto’s wordt dezelfde logica toegepast, waarbij het symbool de locatie van de laadpoort aangeeft. Opmerkelijk is dat Moylan zijn idee nooit patenteerde. Hij vroeg geen vergoeding en zocht geen publiciteit. Voor hem was het voldoende dat het werkte en automobilisten hielp. Decennialang maakten miljoenen mensen gebruik van zijn vondst zonder zijn naam te kennen.

Vorig jaar roemloos overleden

Pas veel later kwam daar verandering in. Enkele weken geleden blikte The Wall Street Journal terug op het verhaal achter het inmiddels vanzelfsprekende dashboardsymbool. Dankzij archiefonderzoek en een podcast kwam Moylans naam alsnog bovendrijven als de bedenker van een van de meest discrete maar universele hulpmiddelen in de auto.