4 jaar Tesla Model 3: dit betaal je nu voor een gebruikte

De eerste Tesla Model 3 op Nederlands kenteken is vermoedelijk de PS-572-H, een auto uit 2017. Dat is echter een uniek Amerikaans exemplaar, grijze import dus. De voorloper aller Nederlandse Model 3’s zou zowaar nog altijd in Nederland moeten staan, maar telt even niet mee voor ons ‘vier jaar Model 3’-verhaal. Zo rond de maandwisseling tussen januari en februari 2019 werden de eerste officieel voor Nederlandse kopers bedoelde Model 3’s afgeleverd. De veelal zakelijke Nederlandse klant had kennelijk even nodig om zich te realiseren hoe goed deze aanbieding eigenlijk was, maar later in 2019 ging Tesla’s kleinste hier pas écht hard over de toonbank. Door een gebrek aan goede elektrische concurrenten en 4 procent bijtelling werden er uiteindelijk bijna 30.000 Model 3’s op kenteken gezet, wat hem met grote afstand de populairste auto van Nederland maakte. De Model 3 bezorgde Tesla als merk zelfs eigenhandig een nummer 3-positie op de Nederlandse verkoopranglijsten.

Hoewel het na ‘bijtellingsjaar’ 2019 logischerwijs rap bergafwaarts ging met de Model 3-verkopen, werden er 2020 nog altijd meer dan 8.000 verkocht. 2021 viel met 2.500 stuks wel wat tegen en in 2022 bleef het bij 827 exemplaren. Niet heel onlogisch, trouwens, want vorig jaar was het vooral de hogere Tesla Model Y die de aandacht trok. Die auto was met de komst van de achterwielaangedreven basisversie zelfs even wat voordeliger dan de Model 3, die daardoor kortstondig alleen kopers trok die écht iets tegen de ‘Y’ hebben. Inmiddels zijn de prijzen nog verder verlaagd, en is de 3 weer voordeliger dan de Y. Met een vanafprijs van €45.993 (inclusief afleverkosten) voor een auto met 491 km WLTP-actieradius is de Model 3 anno 2023 weer een steengoede aanbieding, dus het zou zomaar kunnen dat de kleinste Tesla dit jaar weer een duidelijke opleving doormaakt.

Bijtelling speelt grote rol bij waarde

Leuk voor nieuwe kopers, die prijsdalingen, maar voor bestaande eigenaren is zoiets natuurlijk minder gunstig. Martijn Duivenvoorden – geen onbekende – van LeaseBijtellingVriendelijk.nl handelt in EV’s en heeft altijd een hele reeks Tesla’s staan. Zijn bedrijf plukte meteen de wrange vruchten van de prijswijzigingen: “Als Tesla de prijzen voor een nieuwe met duizenden euro’s verlaagt, moeten we natuurlijk wel meezakken met datzelfde bedrag. Voor die recent ingekochte auto’s hebben de prijsverlagingen zeker geld gekost.” Bijtelling blijft echter een grote rol spelen als het om Tesla-prijzen gaat: “Bij een oudere auto die nog in aanmerking komt voor een gunstig bijtellingtarief, zijn de gevolgen minder groot. Toch is ook zo’n gebruikte Tesla met de prijsverlagingen wel zo’n 4- tot 5.000 euro voordeliger geworden.”

Ter herinnering: elektrische auto’s die nieuw in aanmerking komen voor het verlaagde bijtellingstarief van het betreffende jaar, houden dat voorrecht vijf kalenderjaren. Daarna verdwijnt het voordeel en is het afhankelijk van het soort eigenaar wat er met de auto gebeurt. Met een eenmanszaak kan de auto vanaf dat moment zakelijk worden aangehouden met bijtelling over de werkelijk gemaakte autokosten, zodat het bijtellen in ieder geval geen nadeel wordt. Voor ondernemers met een BV betekent het einde van de gunstige bijtellingperiode doorgaans dat de auto naar privé wordt overgeheveld, vaak voor een relatief prikkie en dus een lekkere berg zakelijke afschrijving.

Door laatstgenoemde mogelijkheid blijven de auto’s die op naam van zo’n BV komen te staan lang aantrekkelijk, stelt Duivenvoorden. Hierbij gaat het vaak om de wat grotere en duurdere modellen, zoals de Tesla’s Model S en Model X. De Model 3 wordt vaker door mensen met een eenmanszaak of VOF gekocht of geleased. Een auto die nog maar kort in aanmerking komt voor bijtellingsvoordeel is daardoor het grootste deel van zijn aantrekkingskracht op dat vlak wel kwijt: “Met een Model 3 wordt het moeizamer als ze nog maar anderhalf jaar lage bijtelling hebben”.

Let wel: dan kijken we puur naar de fiscaliteit. Op zichzelf is en blijft de Model 3 een gewilde occasion. Daarbij is het ook goed om verder te kijken dan alleen Nederland, weet ook Duivenvoorden. Na die magische vijf jaar gaan veel auto’s naar het buitenland en wordt de prijs dus ook veel meer bepaald door de internationale markt voor de Model 3.

Vanaf zo’n 33 mille

Op de occasionpagina’s van AutoWeek.nl wordt er voor de goedkoopste Model 3 op het moment van schrijven zo’n €33.000 (incl. btw) gevraagd. Onder de €35.000 is er meer aanbod, waarbij het uiteraard gaat om auto’s van 2019 met een wat hogere kilometerstand. Daarmee zijn deze auto's nog altijd meer dan de helft van hun nieuwprijs waard. Vergelijken we dat met een BMW 3-serie uit hetzelfde jaar, op benzine en met een gelijkwaardige kilometerstand, dan valt op dat die BMW over het algemeen iets voordeliger is. Hoewel de nieuwprijs sterk uitvoeringsafhankelijk is en dus niet altijd goed vergelijkbaar, lijkt de restwaarde van een Model 3 nog altijd hoog.

Voor wat frissere exemplaren van de Tesla Model 3 uit 2019 gelden niet zelden vraagprijzen van €50.000 tot zelfs €60.000, waarmee duidelijk wordt getracht om nog een slaatje te slaan uit de gunstige bijtellings-omstandigheden. Model 3’s die helemaal niet meer in aanmerking komen voor lage bijtelling, zijn er simpelweg nog niet. Het is dus lastig om te voorspellen wat het verdwijnen van dat voordeel met de waarde van de auto doet, maar de prijzen in het buitenland zijn wellicht een goede indicatie. In Duitsland begint het Model 3-bezit zo rond de €30.000. Minder dan hier, maar ook weer niet enorm veel minder. Als de waarde van een wat oudere Tesla Model S iets zegt over die van een Model 3, kunnen bezitters van laatstgenoemde ook rustig ademhalen. Model S-en uit de eerste jaren beginnen net onder de €30.000, ofwel grofweg een derde van hun nieuwprijs. Dat is in vergelijking met conventioneel aangedreven auto's uit diezelfde periode gewoon heel gunstig, tenminste vanuit het perspectief van de verkoper.

Wat hierbij natuurlijk ook een rol speelt, is dat EV's een bpm-vrijstelling genieten. De Nederlandse nieuwprijs is dus vergelijkbaar met die in andere landen, dit geheel in tegenstelling tot de prijs van een benzineauto. Die bpm 'verdampt' in de loop der jaren en speelt op de internationale markt natuurlijk al helemaal geen rol.

Let op de uitvoering

Wie in de markt is voor een Model 3, doet er trouwens goed aan om te letten op de exacte uitvoering. De achterwielaangedreven Standard Range Plus verscheen in april 2019 voor het eerst op de markt en was met zijn kleinere accu en enkele elektromotor meer dan €10.000 goedkoper dan een vierwielaangedreven Long Range. Dat prijsverschil zie je logischerwijs terug in de prijs van een gebruikt exemplaar. Tussen beide uitvoeringen in zat enige tijd ook nog een Long Range RWD, ofwel een versie met de grote accu en achterwielaandrijving. Die kostte nieuw zo’n 55 mille en is optisch nauwelijks te onderscheiden van een reguliere Long Range. Het topmodel is en blijft de razendsnelle Performance, die echter maar een klein deel van het aanbod verzorgt. Een trekhaak is op een Performance echter niet mogelijk. Autopilot is niet op iedere Model 3 standaard geleverd, er was een tijd waarin deze auto zonder meerprijs slechts met reguliere cruise control werd geleverd. Veruit de duurste optie is ‘FSD’, een softwarematige uitbreiding van Autopilot. Dit kost nieuw vele duizenden euro’s, dus een gebruikt exemplaar met deze voorziening zal logischerwijs ook duurder zijn.