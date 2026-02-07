Omdat je bij een elektrische auto wilt weten hoe de accu presteert als hij ouder is en al de nodige kilometers gereden heeft zijn we ruim vier jaar geleden met de accudegradatietests, Daarbij meten we wat de resterende capaciteit is van een accupakket van een gebruikte EV. In de 33 'accudegradaties' die we tot nu gemaakt hebben valt al een voorzichtige conclusie te trekken: de accupakketten van elektrische Kia's presteren goed.

De vijf Kia’s waarvan we de afgelopen vier jaar het accupercentage hebben gemeten, scoorden allemaal boven de 95 procent capaciteit. De absolute topper is de Kia e-Niro uit 2019, die met een kilometerstand van 99.460 nog ‘gewoon’ 100 procent scoorde. De Niro doet het sowieso goed, want ook de overige twee die we aan de test hebben onderworpen, haalden ondanks een hogere kilometerstand - één ervan had bijna de helft meer gelopen - heel nette waarden. Zelfs een Kia EV6 die als lesauto werd ingezet, had maar 4 procent capaciteit ingeleverd. Ook zustermerk Hyundai doet geen slechte zaken. Zo scoorde de Ioniq van collega Marc Klaver met 94 procent boven verwachting.

Bij Nissan lijkt te gelden: hoe hoger de kilometerstand, hoe lager de accucapaciteit die nog over is. Zo haalde een Leaf met 67.000 op de klok 92 procent, terwijl hetzelfde model dat twee ton gelopen had er nog eens 10 procent vanaf snoepte.

En pionier Tesla?

Dan twee andere merken die we veel tegenkomen in deze rubriek: pionier Tesla en Volkswagen. Ook die doen het niet slecht in de accudegradatietests. Zo had een Tesla Model S uit 2013 met 205.000 kilometer ervaring nog een state-of-health van 87 procent. Een Model X uit 2017 deed het wat minder. Twee vroege Volkswagens ID3 doen het met 94 respectievelijk 96 procent dan weer bovengemiddeld goed.

Marcel van Renselaar van batterijdiagnose-specialist Aviloo - waarmee AutoWeek de accudegradatietests uitvoert - vindt er ook wat van: “Wat we zien in deze AutoWeek-testen is eigenlijk het algemene beeld: je kunt er moeilijk keiharde conclusies aan verbinden. We zien heel vaak identieke vol-elektrische auto’s van dezelfde leeftijd en dezelfde kilometerstand met een heel ander accudegradatiebeeld. Hoe dat komt? Door de behandeling door de vorige eigenaar.”

Dat geldt ook voor de plug-in hybride, vindt Van Renselaar. Ook hiervan zijn veel uiteenlopende voorbeelden: “Wat opvalt is dat veel eigenaren nog altijd denken dat een plug-in hybride hetzelfde is als een elektrische auto, en dat ze hem ook als zodanig rijden.”

Wat kun je doen als je een elektrische occasion aanschaft?

De conditie van de accu kun je aan de buitenkant van de auto nu eenmaal niet zien. Wat moet je dan doen als je een elektrische occasion wilt aanschaffen? Van Renselaar: “Wat sowieso niet helpt is de SoH (State of Health, red.) van de fabrikant uitlezen uit het accumanagement systeem (de SoH uit het BMS). Dit getal is te onnauwkeurig, daarom ook kun je op basis van dit getal geen enkele aanspraak maken op garantie. Een autofabrikant heeft daarvoor een compleet andere procedure. Vanuit Aviloo werken we met een eigen test, merkonafhankelijk. Dat geeft wel een betrouwbaar beeld.”

Maar helaas zijn er ook auto’s die wel enigszins door de mand vallen, al is de leeftijd hier een verzachtende omstandigheid. Een negen jaar oude BMW i3 scoorde 80 procent, een eveneens negen jaar oude Renault Zoë kwam op 77 procent. Maar de technologie wordt elk jaar beter, dus we zijn benieuwd naar een i4 of een Scenic E-Tech over een tijdje.

Je ziet steeds meer elektrische occasions met State of Health-check te koop staan, er gaan ook steeeds meer stemmen op om met een gestandardiseerde check te komen. Toe aan een elektrische occasion, en vooral geinteresseerd in een tweedehands elektrische Kia? Bekijk daarvan het aanbod.