30 jaar MX-5: Mazda teast feest-editie

Mazda’s legendarische roadster verscheen in 1989 ten tonele en groeide sindsdien zoals rap uit tot de populairste roadster aller tijden. De combinatie van betrouwbare techniek, achterwielaandrijving, geweldige rij-eigenschappen, een aansprekend uiterlijk én een vriendelijk prijskaartje was kennelijk precies waar het autoliefhebbende deel van de wereld op zat te wachten.

Met de vederlichte huidige generatie heeft Mazda de ziel van de ware MX-5 weer helemaal teruggevonden, dus is er alle reden om het dertigjarig bestaan van het model daadwerkelijk te vieren. Dat doen de Japanners niet in Detroit of Genève, maar tijdens de Chicago Auto Show. De speciale ‘Miata’ die daar staat rijdt nu alvast op topsnelheid voor de camera langs, zodat we in ieder geval kunen zien dat de auto in oranje of rood wordt gehuld en het een RF betreft. Een Retractable Fastback dus, met ingenieus vouwdak in een Targa-achtige constructie.