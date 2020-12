30 jaar AutoWeek: dit was nummer 50 in 1990

AutoWeek bestaat 30 jaar en daarom blikken we wekelijks terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 50 in de winkel, maar wat stond er precies dertig jaar geleden in nummer 50?

Nieuws

Net als tegenwoordig was december in 1990 ook al bepaald niet de drukste maand als het aankwam op interessant autonieuws. De enige noviteit van betekenis die we terugzien op de nieuwspagina van AutoWeek 50 uit dat jaar, was de komst van een 'kleine en meer betaalbare' Lamborghini. Een model onder de Diablo, met een targadak, de opvolger van de Jalpa. Het Italiaanse merk was op dat moment in handen van Chrysler en dat zag wel wat in een nieuw 'volumemodel'. In 1992 moest-ie onthuld worden. Er kwam helaas niets en 1992 werd zelfs een dramatisch jaar qua verkopen voor Lamborghini. In 1994 deed Chrysler het merk van de hand. Ook liet de opvolger van de Diablo - die we in 1990 ook al binnen enkele jaren verwachtten - nog tot 2001 op zich wachten.

Helemaal onder het kopje 'nieuws' kunnen we het eigenlijk niet scharen, maar te leuk om niet even uit te lichten: 'Tanken bij nacht'. Omdat het in 1990 nog behoorlijk ingewikkeld kon zijn om 's nachts ergens te tanken, bracht AutoWeek in kaart waar dat wel kon. Veel 24-uurstankstations waren op dat moment namelijk pas vrij recent open gegaan en met een pinpas bij een onbemande pomp afrekenen zat er vaak nog niet in. Handig dus om precies te weten waar je wél terechtkon. Zelfs met een plattegrond erbij die je eruit kon knippen en mee kon nemen in de auto, handig!

Tests

Was je in 1990 met de kerstdagen in zicht alvast aan het kijken welke nieuwe auto er in 1991 op de oprit moest komen, dan had je waarschijnlijk veel aan de vergelijkende test in AutoWeek 50. Toen zetten we namelijk alle grote spelers in het C-segment tegenover elkaar. De aanleiding was de komst van een nieuwe generatie Ford Escort. Die nam het op tegen de Opel Kadett, Renault 19, Fiat Tipo en Volkswagen Golf. De conclusie: hoewel de Escort een flinke stap vooruit was ten opzichte van een generatie eerder, maakte hij geen gehakt van zijn flink oudere grootste concurrenten, de Golf en de Kadett. Daarvan zouden ook nog eens spoedig de opvolgers verschijnen, dus wachtte de Escort een zware taak.

Wie inmiddels een gezin had dat te groot was voor één van de compacte auto's hierboven, kwam ook aan bod in AutoWeek 50 van 1990. Twee kolossen van MPV's werden aan een vergelijkende test onderworpen: de Toyota Previa en Pontiac Trans Sport. Allebei auto's die niet speciaal voor de Europese markt waren ontworpen, maar desalniettemin verwachtten we veel van deze ruimtereuzen. De Pontiac bleek de meeste gebruiksmogelijkheden te bieden, de Previa reed beter en zat wat slimmer in elkaar. Allebei lustten ze wel een behoorlijke slok. De Previa zou uiteindelijk in Nederland de succesvolste van de twee worden, al zag je indertijd de Trans Sport ook echt nog wel regelmatig.

Reportage

Helaas blijft alcoholgebruik in het verkeer een thema van alle tijden. In 1990 was het minstens zo'n probleem als tegenwoordig en dus voerde de politie af en toe grootschalige controles uit. AutoWeek mocht destijds een nachtje meelopen om eens te kijken hoe dat eraan toe ging. Een enkeling liep tegen de lamp. De boetes waren toen als volgt: tot 0,8 promille was je 250 gulden kwijt, 0,81 tot 1 promille leverde en boete op van 500 gulden en tot 1,3 promille moest je 750 gulden betalen. Boven 1,3 promille was je 1.000 gulden kwijt en kreeg je 6 maanden ontzegging van de rijbevoegdheid. De zwaarste straf was 1 jaar ontzegging van de rijbevoegdheid en 2 weken onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Tegenwoordig kun je ook voor meerdere jaren je rijbewijs kwijtraken en worden er ook taakstraffen uitgedeeld.

Reclame

Wie nog niet wist waarom Fiat de naam Tempra goed gekozen vond voor z'n middenklasser in 1990, werd daar in onderstaande advertentie met alle liefde op gewezen. 65 pk tot 113 pk was in 1990 kennelijk genoeg om van een middenklasser met temperament te kunnen spreken. Tegenwoordig nemen we met dergelijke vermogens vaak niet eens genoegen in een B-segmenter. Tijden veranderen, zullen we maar zeggen!