30 jaar AutoWeek: dit was nummer 35 in 1990

AutoWeek bestaat 30 jaar en daarom blikken we elke week terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 35 in de winkel met een dubbeltest tussen de Peugeot -2008 en Hyundai Kona Electric en sturen we voor het eerst met de plug-in hybride BMW X1, maar wat stond er precies dertig jaar geleden in AutoWeek 35?

Nieuws

Er was eind augustus 1990 groot en klein nieuws. Zo kreeg de Peugeot 205 wat optische wijzigingen. De oranje glaasjes voor de knipperlichten maakten plaats voor witte exemplaren en de twee achteruitrijlampen werden vervangen door één exemplaar. Verder maakten we kennis met Saturn,dat destijds een relatief nieuw Amerikaans merk was. Als onderdeel van moederbedrijf General Motors zou het de Japanners een koekje van eigen deeg gaan geven. Het merk was er uiteindelijk tot 2010, toen trok GM de stekker uit Saturn. Over Japan gesproken: de Mazda MX-3 werd in de zomer van 1990 voor het eerst in het wild gespot tijdens enkele testkilometers in de woestijn. Een rood prototype om precies te zijn. Daarmee was de toon gezet, aangezien de meeste MX-3's uiteindelijk óók in het rood op de weg zouden verschijnen. Daarbij was de Toyota Sera ook klaar voor productie. Net als bij het prototype bleven de unieke klapdeuren bij de coupé op basis van de Starlet, gaaf!

Tests

Volgens een advertentie, zie hieronder, opende Opel met de Calibra een nieuw tijdperk. Dat 'nieuwe tijdperk' mocht zich in de dubbeltest in 1990 bewijzen tegenover de Volvo 480 Turbo. Bij Opel haalden we de 2.0i op: de instapversie. Qua sportiviteit maakte hij de Volvo in, die een stukje comfortabeler bleek te zijn. Dertig jaar later zijn het nog fraaie verschijningen die opereerden in een marktsegment dat nu is uitgestorven.

In de posterstory werd de oogstrelende Lotus Elan behandeld die keihard de bochten door kon en in een tweede dubbeltest trad een frisse Japanner aan tegen een door-en-door ervaren Duitser: de Toyota Starlet tegen een Volkswagen Polo. Met 500 gulden prijsverschil waren het geduchte concurrenten. Hoewel, zodra de Polo een vergelijkbaar vermogen van 75 pk kreeg, kostte hij 5.000 gulden meer. Daarbij oogde de Starlet een stuk nieuwer met zijn ronde vormen. Dat komt ook door de geteste Polo, want die liep in 1990 al op zijn laatste benen. Datzelfde jaar presenteerde Volkswagen namelijk nog de sterk vernieuwde versie van de compacte Duitser.

Als opvolger van een van de meest succesvolle auto's in Nederland rustte er een zware last op de schouders van de nieuwe Ford Escort. Kon Ford het succes dan ook voortzetten? Uit een eerste test bleek de nieuwe Escort een uitstekende wegligging te hebben met een goede versnellingsbak en een overzichtelijk dashboard. Anderzijds produceertde de Ford veel motorlawaai, was het interieur ook wat saai en ging de Escort niet zuinig met zijn brandstof om. Het succes uit de jaren 80 werd niet meer behaald, hoewel de Escort nog wel een populair model zou blijven. De nieuwe generatie ging vooral in 1991 veel over de toonbank (19.995 keer), maar daarmee bleef hij alsnog achterlopen op het topjaar van zijn voorganger (1984: 30.459 keer).

Reportages

Een flinke test van autoradio's eiste veel pagina's op in nummer 35! De mogelijkheden van auto-audio werden onbegrensd genoemd: we zouden toen eens moeten weten. Verder ontmoette de 'nieuwe' Mercedes-Benz SL zijn voorvader die 35 jaar eerder geproduceerd werd en werd de Opel Kadett uitgelicht in een uitgebreid aankoopadvies voor gebruikte auto's.

Advertentie

Opel kopte groot met: "Opel Calibra laat het hart sneller kloppen". Daar zit wat in, want het was wel een verschijning. De geschiedenis leert echter dat het Nederlandse volk te nuchter is en na een top in verkoopjaar 1991 (1.404) zakte de verkoop stevig in, waarna de Calibra al in 1995 van de markt werd gehaald. Zonde!