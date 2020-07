30 jaar AutoWeek: dit was nummer 31 in 1990

AutoWeek bestaat 30 jaar en daarom blikken we elke week terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 31 in de winkel met een triotest van de nieuwe Leon met de Focus en Corolla én een ontmoeting van de nieuwe Hyundai i20 en veel youngtimers. Maar wat stond er precies dertig jaar geleden in AutoWeek 31?

Nieuws

Op het gebied van nieuws valt er halverwege de zomer veel te bespreken. Verschillende spionagebeelden belanden namelijk in de postbus. Neem het eerste teken van leven van de gloednieuwe Volvo 960. Een topmodel die echter pas in 1994 op de markt verschijnt. Of wat te denken van een mysterieuze Ferrari Testarossa die dan naar verluidt vierwielaandrijving krijgt voor een beter (en veiliger!) rijgedrag. Verder is er ook nieuws op kleinere schaal: zo levert Fiat 52 Croma's, Tipo's, Uno's en Ducato's voor de Wereldspelen voor Gehandicapten en slaat Mitsubishi de handen ineen met het Nederlandse Heren Volleybalteam. Vijftien spelers krijgen een Lancer Hatchback 1.5 GLXi tot hun beschikking. Tot de Spelen in 1992 (Barcelona) zullen zij in de Mitsubishi's rondrijden, boffen!

Tests

Waar nu drie wat gepeperde hatchbacks centraal staan in de triotest, werden dertig jaar geleden auto's van een ander kaliber tegenover elkaar gezet. Men neem namelijk de BMW 850i, Mercedes-Benz 500 SL en Porsche 928 GT. De BMW blijkt het beste compromis, de Mercedes het meest comfortabel en de Porsche - hoe kan het ook anders - de sterkste sportieveling. Het is vermakelijk om te zien met welke luxe het drietal zich dan van de rest onderscheidde. Zo had de BMW als een van de eersten een handgeschakelde zesbak en kreeg de Porsche elektrische stoelverstelling met een knop ónder de stoel. De sportieve lederen stoelen uit de 928 kenden een weergaloze meerprijs van 12.861,99 gulden!

In een andere triotest met gebruikte auto's doen drie guitige Fransmannetjes zich aan: de Citroën AX, Peugeot 205 en Renault 5. Er blijken nogal wat nukken voor te komen bij het drietal. Zo klaagt een derde van de bestuurders van een AX over de matige afwerking, heeft 20 procent van de 205-rijders aanmerkingen op de remmen en klaagt 36 procent van Renault 5-bestuurders over startproblemen. Oppassen dus!

Waar Nissan het anno 2020 in Europa vooral van cross-overs en SUV's moet hebben, sturen we in 1990 met een heel ander soort model: de Maxima. Na de Honda Legend en Mazda 929 is dit de derde nieuwe Japanner in de grote klasse. Voor de test worden vijf proefpersonen met bagage in de sedan gezet met aardig wat ruimtegebrek op de achterbank als gevolg. Elders op de wereld voert Nissan overigens de Maxima nog wél.

Als laatste maken we ook kennis met een kleine cabriolet uit Polen: de POP 2000 cabriolet. Deze Pool is nieuw in Nederland en wordt gebouwd door FSM en geïmporteerd door AHCIMPO. Iedereen ziet natuurlijk dat het geen zelfbedacht ontwerp is: als basis is overduidelijk de Fiat 126 genomen.

Reportages

Door de vele tests blijft er minder ruimte over voor uitgebreide reportages. Wel mogen we op bezoek bij de Lotus-fabriek in Engeland, staat één van de meest uitgesproken Alfa Romeo's centraal in de Posterstory (SZ) én doet AutoWeek met een heuse internationale race. We rijden naar Francorchamps om mee te doen met de gelijknamige 24 uur van Francorchamps. Voor het verslag rijdt voormalig snelheidsduivel Henny Hemmes een etmaal mee met de race in de 1600 cc-klasse. Het blijkt een race vol spanning en afzien waarbij zelfs een dode valt te betreuren. Van de 97 teams halen slechts 27 teams de finish. Uiteindelijk legt Henny met haar team 393 rondes af in de Honda Civic VTEC met een gemiddelde snelheid van 125,3 km/h. Knap werk!