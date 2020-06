30 jaar AutoWeek: dit was nummer 24 in 1990

AutoWeek bestaat 30 jaar en daarom blikken we elke week terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 24 in de winkel met een dubbeltest van de Seat Tarraco en de Citroën C4 Grand Spacetourer én komen er twee bijzondere cabrio's aan bod: de nieuwe Volkswagen T-Roc Cabrio en een gebruikte Land Rover Range Evoque Convertible. Maar wat stond er precies dertig jaar geleden in AutoWeek 24?

Nieuws

Op het gebied van autonieuws is het in de eerste week van juni in 1990 geen heel drukke bedoening. Om hardrijders in Flevoland te laten zien hoe hard ze daadwerkelijk rijden, komt de politie met een - voor dan - hypermodern waarschuwingssysteem. Via een mobiel beeldscherm kunnen de bestuurders zien hoe (veel te) hard ze rijden. Anno 2020 hangen dergelijke borden her en der. Verder toont Mitsubishi in Japan de luxe personenversie van de L300 bestelbus, wil General Motors naast Opel ook andere merken in Europa voeren en geeft Frank Schroer Tuning de iconische Peugeot 205 GTI wat extra vermogen (220 pk in totaal!).

Tests

In AutoWeek 24 - 1990 staan vier echte autotests. Het blad opent met een verhaal over de Honda Prelude 2.0i-16V. De Prelude is dan net gefacelift en mag zich bewijzen. Opmerkelijk: de Honda heeft stuurbekrachtiging, maar die wordt vanaf 60 km/h uitgeschakeld. Volgens de testredacteur is het heel goed voor het wegcontact. Daarnaast wordt de Nissan Micra Super S getest. Dat klinkt als heel wat, maar blijkt vooral dikdoenerij te zijn. "Dikke bumpers, een spoiler, skirts en brede banden." Het geeft de Micra een zonder meer sportief uiterlijk, maar met 54 pk, een topsnelheid van 149 km/h en een sprinttijd van 13,7 seconden ...

Bij de Posterstory mag de BMW 850i zich van zijn mooiste kant laten zien. Voor die tijd een "superauto vol met technische hoogstandjes". Volgens redacteur Arie Blokland heeft de BMW een subliem weggedrag. In een occasiontest zet AutoWeek verder drie kilometervreters naast elkaar: een Corsa A met 169.188 km ervaring, een BMW 528i (8 jaar oud) met 225.000 km op de teller en een Mercedes-Benz 380 SE van tien jaar oud met 314.000 km achter zich. Roest blijkt vooral bij de Opel een heikel punt, maar daar is de prijs dan ook naar. De techniek blijkt uitzonderlijk goed te werken. De BMW en Mercedes weten te verbazen. De Benz moet naar verwachting zelfs nog 150.000 km kunnen afleggen. Of-ie dat heeft gehaald, weten we helaas niet.

Reportages

De Rijkspolitie is klaar met de gevaarlijke 80 km/h-wegen en komt in actie. Met de "Ken je Limiet-actie" hoopt de politie de Nederlandse automobilist wakker te schudden. Verder komt het WK-voetbal in Italië eraan en laat AutoWeek zien hoe mensen hun auto met oranje attributen kunnen versieren. Was het dit jaar maar zo'n feest!

In de leukste reportage van deze week wordt vooruitgeblikt op te verwachten nieuwe cabriolets in de jaren '90. Hoewel we dan nog niet veel weten, gokken we op de komst van acht nieuwe cabrio's. Vele kwamen er, sommige ook niet. Neem de Opel Calibra cabrio, de Volkswagen Corrado cabrio of de open versie van een BMW 5-serie of 850i. Met een 3-serie cabrio, Golf cabrio en open Kadett, Escort en Audi 80 zaten we wel op de goede weg.

Advertentie

De Mitsubishi Colt heeft ondertussen het Nederlandse veld moeten ruimen, maar begin jaren '90 van de vorige eeuw stond de compacte telg nog vrolijk bij alle dealers. "Een harmonieuze compensatie van vitale vormgeving en brutale techniek; de gestaalde perfektie." Inderdaad, toen nog met een 'k'.