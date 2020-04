30 jaar AutoWeek: dit was nummer 16 in 1990

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

In deze bijzondere en toch wel ongezellige tijd is het des te leuker om wat nostalgie op te halen. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 16 in de winkel met onder andere de eerste rij-impressie van de nieuwe Seat Leon en een eerste ontmoeting tussen de hagelnieuwe Polestar 1 en Lexus LC 500h, maar wat stond er precies dertig jaar geleden in AutoWeek 16?

Nieuws

Precies dertig jaar geleden komt er veel nieuws uit de Franse hoek. Zo presenteert Citroën de BX 4WD. "De GTI 4WD mag u bij de dealer meenemen voor 46.000 florijnen." Bij Renault is er een bezem door het leveringsgamma van de 25 gegaan en verdwijnen er veel vervuilende motoren. Deze worden vervangen door schonere exemplaren die standaard worden uitgerust met een katalysator. De eerste dieselversies voor de Citroën XM eisen de meeste ruimte op. De zelfontbrander vindt op twee manieren zijn weg naar de XM: als D12 en Turbo D12. Wij mogen destijds een week sturen in beide versies, waarbij de beresterke Turbo de favoriet is. Met een omgerekende actieradius van 1.250 kilometer zijn we blij verrast voor een auto van dit formaat met een gewicht van 1.390 kg.

Test

In de 16e AutoWeek die we ooit maken, trakteren we onszelf op twee smakelijke driedeurs coupés uit Azië. De 'nieuwe' Nissan 300 ZX Twin Turbo wint punten met een perfecte wegligging door vierwielbesturing, de Mazda RX-7 blijkt een juweeltje te zijn en schopt het zelfs tot posterstory. In de dubbeltest van die week nemen twee sterke maar zuinige diesels het tegen elkaar op: de Volkswagen Golf Turbo Diesel en de Peugeot 309 XRD Turbo. Hoewel beide auto's min of meer gelijk geprijsd zijn (rond de 35.000 gulden), blijkt de Peugeot een stuk rijker te zijn uitgerust en is de Fransman aanzienlijk sneller en sportiever. De Golf wint punten met zijn afwerking en binnenruimte.

Reportage

Waar wij nu voor de website al enige tijd de rubriek 'Back to basics' hebben, plaatsten we dertig jaar geleden een vergelijkbaar artikel in het tijdschrift. De goedkoopste Mercedes-Benz 190 E wordt belicht. De highlights: matgrijze raamlijsten, portierbekleding van stof, eenvoudigere claxon, zwakkere accu en een kleinere radiator. Dat zijn nog eens verschillen! Verder wordt er gekeken naar waar kopers moeten kijken bij de aanschaf van een gebruikte caravan en wordt de Utrechtse automarkt doorgelicht. Wilde verhalen over knokpartijen en balletje-balletje-praktijken doen de ronde. Zijn die waar? Het blijkt in sommige gevallen een grimmige wereld te zijn met malafide handelaren. Oppassen dus, want voordat je het weet, heb je een gestolen auto voor de deur.

Advertentie

De Jeep Cherokee Limited: vrijheid met stijl. Voor een luttele 86.250 gulden (!) staat hij in 1990 op de oprit. De Cherokee heeft dan wel én vierwielaandrijving én luxe voorzieningen als leren bekleding en airco. Iets minder te besteden? Twee pagina's verder staat een advertentie van een Opel Kadett Caravan! "Hoeveel ruimte geeft u uw gezin?" Een werkpaard met veel binnenruimte, wat zoekt een mens nog meer?