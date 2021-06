3.900 minder verkeersdoden dankzij corona

Het coronavirus heeft tot dusver eigenlijk alleen maar voor een flinke hoop ellende gezorgd, maar toch is er ook een klein lichtpuntje waar te nemen: in Europa vielen vorig jaar namelijk 3.900 minder verkeersdoden dan in 2019. Volgens de European Transport Safety Council (ETSC) is de afname hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan de reisbeperkingen van de afgelopen tijd.

In 2020 zijn er 18.844 mensen om het leven gekomen in het Europese verkeer, een recordafname van 17 procent ten opzichte van het sterftecijfer in 2019. Die daling is goed te plaatsen in de context van de coronamaatregelen. Het was immers merkbaar rustiger op de weg. Overigens is men er bij de ESTC niet gerust op dat de daling zo blijft. Volgens Antonio Avenoso, directeur van het EU-orgaan, moeten overheden als het gaat om verkeersveiligheid 'dezelfde focus laten zien als bij de aanpak van het coronavirus'. Volgens hem bestaat het risico dat het aantal verkeersdoden weer toeneemt nu de landen langzaam maar zeker weer van het slot gaan.

Het oorspronkelijke doel van de EU, een halvering van het aantal verkeersdoden in 2020 ten opzichte van 2010, is echter niet gehaald. In tien jaar tijd daalde het aantal verkeersdoden in Europa namelijk met 37 procent. In absolute cijfers zijn dat 10.847 minder sterfgevallen. Nederland is wat dat betreft de hekkensluiter, want hier daalde het aantal verkeersdoden met slechts 5 procent in tien jaar tijd. Eerder sprak de ETSC zich overigens ook al negatief uit over de verkeersveiligheid in Nederland. Ondanks het feit dat de beoogde daling op Europees niveau niet is gerealiseerd, zijn er naar verwachting 56.305 mensenlevens gespaard in de afgelopen tien jaar. Griekenland is overigens de enige EU-lidstaat die het doel van 50 procent heeft gehaald: daar viel het aantal verkeersdoden namelijk 54 procent lager uit.