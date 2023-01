26 procent van particulier gekochte nieuwe auto's elektrisch

Steeds meer particulieren schaffen een elektrische nieuwe auto aan. Dat blijkt uit cijfers van de Rai Vereniging. Het aandeel van volledig elektrische auto's is onder particuliere kopers zelfs groter dan in het algemeen.

Begin deze maand kwamen de verkoopcijfers van 2022 vrij en bleek dat afgelopen jaar 23,5 procent van alle nieuw verkochte auto's volledig elektrisch was. Dan zijn behalve particulieren ook zakelijke kopers meegerekend. Rai Vereniging legde de loep op de verkoopcijfers en concludeert dat bij particuliere kopers het EV-aandeel hoger lag. Van alle aan particulieren verkochte auto's was zo'n 26 procent volledig elektrisch. Dat betekent een flinke stijging ten opzichte van 2021, toen dat aandeel volgens de Rai Vereniging nog op 11 procent lag. Hierbij moet wel worden aangetekend dat ook een auto die door iemand met een eenmanszaak zakelijk wordt gekocht, ook als 'particulier' te boek staat. De kans is groot dat ZZP-ers een groot aandeel hebben in de 'particuliere' cijfers, maar dat is niet te controleren.

Nieuwe hybride auto's winnen ook aan populariteit. In 2022 was zo'n 36 procent van de door particulieren nieuw aangeschafte auto's deels elektrisch. De opmars van particulier elektrisch en hybride rijden gaat uiteraard ten koste aan de populariteit van auto's met enkel een brandstofmotor. Die maakten in 2021 nog grofweg 43 procent van de verkopen uit, in 2022 was dat nog afgerond 39 procent.

Populairste elektrische auto's in Nederland

Afgelopen jaar was de Skoda Enyaq de populairste elektrische nieuwe auto over heel de Nederlandse markt gezien. De Tesla Model Y doet het ook al heel aardig in Nederland, terwijl de ooit niet aan te slepen Model 3 niet meer in de top 10 staat. De Peugeot e-208, de elektrische versie van de populairste auto van Nederland (en Europa) in 2022, pakte de derde stek.