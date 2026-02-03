Ga naar de inhoud
2026 wordt in Nederland het jaar van de hybride auto

Pseudo-eindheffing heeft effect

Volkswagen Tiguan 1.5 TSi eHybrid
Lars Krijgsman

In 2025 zijn er in Nederland zo'n 388.000 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dit jaar zullen dat er iets minder zijn, verwacht ING Research.

De Nederlandse automarkt lijkt gestabiliseerd. In 2025 zijn in Nederland 388.024 nieuwe personenauto's geregistreerd, een bescheiden 1,7 procent meer dan een jaar eerder. Dit jaar zullen er weer iets minder auto's op kenteken worden gezet, verwacht ING Research. Het zet voor 2026 in op de registratie van 385.000 nieuwe personenauto's. Dat zijn er iets meer dan in 2024 (381.227 stuks), maar minder dan in 2025.

ING zegt verder te verwachten dat de verkoop van hybride auto's dit jaar zal toenemen. Dit is namelijk het laatste jaar voordat de zogenoemde pseudo-eindheffing wordt ingevoerd die het voor bedrijven fors duurder maakt om brandstofauto's aan te bieden.

Ben jij op jacht naar een hybride auto, maar vind je een nieuwe simpelweg te duur? Kijk dan eens naar het uitgebreide occasionaanbod op AutoWeek. Daar vind je namelijk bijna 60.000 gebruikte mild-hybride, hybride en plug-in hybride auto's.

