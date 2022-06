20 jaar Daihatsu Copen: rijk feestje

Daihatsu is een fabrikant die je in Europa natuurlijk vooral kent van de Cuore, Charade en auto's als de Terios en Materia. De meest jolige van het stel is ongetwijfeld de Copen, de minuscule roadster waarvan de eerste generatie in 2004 ook hier op de weg verscheen. In Japan werd die klapdak-kei-car in juni 2002 gepresenteerd en dat betekent dat de Copen-modellijn nu 20 jaar oud is. Dat viert Daihatsu met een speciale editie van de huidige Copen. Het blijft bij kijken, in Nederland kun je de tweede generatie Copen immers niet kopen.

Daihatsu levert de Copen onder de noemer 'Dressformation' in diverse smaken die elk hun eigen uiterlijk hebben. Naast de reguliere Copen, die als 'Copen Robe' door het leven gaat, voert Daihatsu de Copen XPlay, de Copen Cero en de Copen GR Sport. De XPlay is vanbuiten volgehangen met - echt - cross-over -achtige designelementen. De GR Sport is de GR-versie van het stel met sportiever bumperwerk. Dan is er de Copen Cero, een versie die een volledig andere voor- en achterkant heeft. Met zijn bolle ronde koplampjes en ronde achterlichten lijkt die Copen het meest op het in 2002 gepresenteerde origineel en dus is het die Copen Cero waar Daihatsu nu een speciale 20th Anniversary Edition van presenteert.

De Copen 20th Anniversary wordt volgeladen met feestelijkheden. Hij heeft standaard een Momo-sportstuurtje dat met leer is bekleed, een zilveren kunststof rand om de snelheidsmeter met rode aanwijzers en een met leer beklede pookknop van de handbak of hendel van de CVT-transmissie. Met leer beklede sportstoelen? Van de partij. Hetzelfde geldt voor speciale instaplijsten, Anniversary-badges en 16-inch lichtmetalen wielen van BBS. Led-koplampen met deels in het zwart uitgevoerde led-modules horen ook bij het Copen-feestje, hetzelfde geldt voor aluminium portiergrepen en lederen bekleding in de deurpanelen. Daihatsu brengt zelfs een veerpootbrug naar de Copen en de versie met handgeschakelde vijfbak krijgt zelfs een sperdifferentieel, onderdelen die het feestvarken leent van de Copen GR Sport.

Daihatsu zegt de klanten te willen bedanken die de afgelopen 20 jaar een Copen hebben gekocht. Die Copen-fans moeten er overigens snel bij zijn, Daihatsu gaat namelijk slechts 1.000 exemplaren van de 20th Anniversary produceren.

Copen

Het Copen-avontuur startte in 1999 tijdens de Tokyo Motor Show, waar Daihatsu in de vorm van de Kopen Concept een productierijpe vooruitblik op de eerste Copen liet zien. Op 26 juni 2002 werd de definitieve versie gepresenteerd. De Copen was met zijn lengte van net geen 3,4 meter, breedte van 1,48 meter en piepkleine krachtcentrale een regelrechte kei-car. Onder de kap lag een 659 cc kleine geblazen viercilinder, een 68 pk sterk hart waarmee de kleine roadster met stalen klapdak in 11,7 een snelheid van 100 km/h haalde. De Copen met deze 0.7 werd tussen 2004 en 2006 ook in Nederland geleverd, al ging het om rechtsgestuurde exemplaren die geen al te uitgebreide roestbehandeling kregen. Tussen 2006 en 2011 leverde Daihatsu de Copen in Nederland met een 86 pk sterke 1.3 en met het stuur aan de 'goede kant'. In totaal zijn in ons land 272 Copens geleverd.

In 2011 begon Daihatsu langzaam met het opwarmen voor de komst van een nieuwe generatie Copen. In 2011 debuteerde de D-X Concept op de Tokyo Motor Show, een auto die al behoorlijk goed liet zien wat je van het nieuwe model kon verwachten. Opvallend was dat de D-X Concept al het 'crossjasje' van de Copen XPlay droeg, compleet met zwarte wielkasten en dorpels. Begin 2014 liet Daihatsu de Kopen Future Included zien, een bijna helemaal definitieve versie van de tweede generatie Copen die later dat jaar - opnieuw met stalen klapdak - op de Japanse markt kwam. De Copen Robe - de eerste vorm van de tweede generatie Copen - kreeg in zijn introductiejaar gezelschap van de genoemde XPlay-versie. De Copen Cero die meer op het origineel leek verscheen in 2015. In 2019 breide Daihatsu het Copen-gamma uit met de sportievere GR Sport-variant. De zeldzaamste Copen is waarschijnlijk de in 2018 voor het eerst getoonde Copen Coupé, een coupéversie met vast dak waarvan slechts 200 exemplaren zijn gebouwd.