20 jaar Audi RS6: goedkoopste voor €20.000

Onder het genot van een goede Duitse Schlager worden verse broodjes Bratwurst uitgedeeld in Ingolstadt, want de Audi RS6 bestaat twintig jaar! Een auto die in zijn beginjaren nog voor een behoorlijk verrassingseffect kon zorgen bij de verkeerslichten. Aanvankelijk een beetje een wolf in schaapskleren, waar de bescheidenheid inmiddels echter toch wel aardig van af is. Wie er zelf van wil genieten, kan inmiddels in het occasionaanbod al vanaf krap €20.000 winkelen voor een RS6!

Sportieve stationwagens waren Audi natuurlijk in de 20e eeuw al niet vreemd, maar vlak na de eeuwwisseling vonden de Duitsers een nieuwe versnelling met de eerste RS6. De vergeleken met de huidige A6 vooral veel 'vriendelijker' vormgegeven A6 C5 kreeg toen een heuse biturbo 4.2 V8 in zijn neus gelepeld. Dat blok, waar Cosworth Technology ook nog aan meewerkte, was goed voor een vermogen van maar liefst 450 pk en 580 Nm maximumkoppel. Ongekend veel kracht voor een A6, want bij de generatie ervoor was de 4.2 V8 van de gelimiteerde S6 Plus goed voor 'slechts' 326 pk en bleef het bij de S6 bij 290 pk.

Met zo'n enorme berg vermogen, dat via een tiptronic-automaat van ZF naar alle wielen gestuurd werd, kon de eerste RS6 in slechts 4,6 seconden van 0 naar 100 km/h schieten en (mits onbegrensd) een topsnelheid van 270 km/h bereiken. In de beginjaren was het vooral bij een RS6 Avant een spectaculair gezicht om zo'n 'gezinsauto' dergelijke prestaties te zien leveren. Met het hele gezin en een berg bagage richting een vakantiebestemming speren over de Autobahn werd zo ineens ook een feestje voor degene die achter het stuur zat.

De meest begerenswaardige?

Het werd echter nog knotsgekker bij de tweede Audi RS6 (generatie C6), die een luid van zich af schreeuwende 5.0 V10 als kloppend hart kreeg. Jazeker, dezelfde motor als ook in de Audi R8 en de Lamborghini Gallardo werd geschroefd. De Audi RS6 werd daardoor echt een supercar voor dagelijks gebruik, verpakt in een nog altijd - vergeleken met de huidige RS6 - relatief bescheiden uiterlijk. Vanwege de V10 wordt de RS6 C6 door liefhebbers op handen gedragen en is het van de oudere RS6'en ook eigenlijk wel de meest begerenswaardige.

De C8 en C9 (de huidige RS6) kregen een 4,0-liter V8. Ondanks het kleinere blok is de in 2020 geïntroduceerde nu leverbare Audi RS6 Avant wel mooi de allersnelste. In slechts 3,6 seconden schiet-ie van 0 naar 100 km/h en als je het Dynamic Package aanvinkt kun je doorsperen tot een topsnelheid van 305 km/h. Bescheidenheid is dus ver te zoeken, dat geldt ook zeker voor het uiterlijk van de RS6 Avant. Hoewel de basis natuurlijk nog gewoon een A6 Avant is, onderscheidt de RS6 Avant zich duidelijk met zijn uitgeklopte koets, dikke luchtinlaten en niet zelden een overdaad aan zwarte accenten.

Audi RS6 kopen

Het mooie aan het verstrijken van de tijd is dat auto's waar je ooit alleen maar van kunt dromen op den duur misschien toch financieel bereikbaar worden. De eerste Audi RS6 kostte nieuw bijvoorbeeld maar liefst zo'n €130.000, tegenwoordig kun je er al eentje voor tegen de €20.000 voor de deur zetten. Een spannend verhaal is dat wel, want uiteraard is de techniek betrekkelijk zeldzaam en gevoelig. Pas als je er eentje gekocht hebt, begint de rekening met een beetje pech echt goed op te lopen. Mocht je het wel aandurven, dat is deze Audi RS6 Sedan uit 2004 de goedkoopste optie uit het AutoWeek-occasionaanbod. Een uit Japan geïmporteerd exemplaar.

De goedkoopste RS6 Avant die we vinden, is ook uit Japan gehaald. Wil je een Nederlands exemplaar, bovendien een C6 en dus eentje met een V10, dan is bijvoorbeeld deze zwarte uit 2010 een optie. Dan praten we al wel over een auto die nog zo'n €45.000 moet opleveren. Heb je nog wat meer te besteden en heb je liever een wat opvallender kleurtje, dan is deze heerlijk typisch blauwe RS6 Avant van de vorige generatie mogelijk wel wat. €52.995 is de vraagprijs. Een hoop geld, maar toch maar mooi iets meer dan een kwart van wat een nieuwe moet kosten.