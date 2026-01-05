Maandag zijn in heel Nederland 2000 rijexamens afgezegd door het winterse weer, meldt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). 800 praktijkexamens konden nog wel doorgaan.

Verder werden 40 beroepsexamens, 60 rijtesten en 100 theorie-examens uitgesteld.

Uit voorzorg had het CBR 616 examenkandidaten voor motor en bromfiets zondag al ingelicht dat hun test maandag niet doorging vanwege sneeuw en gladheid. Ook dinsdag gaan die praktijkexamens niet door. Motor- en bromfietsrijders zijn erg kwetsbaar bij deze omstandigheden, zo licht het CBR de beslissing toe.

Voor de andere praktijkexamens wordt dinsdag opnieuw gekeken hoe de omstandigheden zijn. Dit kan lokaal erg verschillen. Andere CBR-toetsen, zoals theorie-examens, gaan in principe ook door.

Examens die door het CBR worden uitgesteld, kunnen kosteloos en versneld opnieuw worden ingepland.