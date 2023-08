150.000ste Polestar 2 geproduceerd

Hoewel Polestar zich direct nadat het zich had losgeweekt van Volvo profileerde als 'EV-merk', was de eerste auto van het merk een behoorlijk prijzige want tot 1.500 stuks gelimiteerde plug-in hybride. Inmiddels kennen we Polestar wel enkel van auto's met elektrische aandrijflijnen. De Polestar 2 werd eind 2019 onthuld en ging in 2020 in productie. Het was de eerste EV van het merk. In de drie jaar tijd dat Polestar de 2 nu produceert, zijn er 150.000 exemplaren van in elkaar geschroefd. Zou je ze allemaal achter elkaar parkeren, dan levert dat naast een bak werk ook een 690 kilometer lange rij Polestars 2 op. Doe met die informatie wat je wil.

Van die 150.000 Polestars 2 rijden er volgens de cijfers meer dan 20.000 stuks in het Verenigd Koninkrijk rond. Dat zijn er behoorlijk wat. Ook in Nederland is een flink aantal Polestars 2 te vinden. In ons land zijn inmiddels meer dan 9.000 stuks geregistreerd.

De onlangs opgewaardeerde Polestar 2 heeft als Long Range Single Motor (299 pk, 82 kWh accu) een bereik van 654 kilometer. De Polestar 2 Long Range Dual Motor met twee samen 421 pk krachtige elektromotoren (476 pk met Performance Pack) schopt het met dezelfde accu tot 592 kilometer. De Standard Range Single Motor (272 pk en 69 kWh accu) komt tot 532 kilometer ver op een volle lading.