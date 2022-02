15.000 orders voor Ineos Grenadier

Een robuust ogende alleskunner lijkt wel in de smaak te vallen. De Suzuki Jimny werd gewaardeerd om zijn stoere looks en terreinvaardigheden en ook de splinternieuwe eerstgeborene van Ineos valt wel in de smaak. Wereldwijd zijn namelijk al 15.000 orders voor de Ineos Grenadier geplaatst.

Het is inmiddels al even geleden dat Ineos de Grenadier presenteerde, maar in grote getale zie je 'm nog niet op de weg. Dat is niet zo gek, het piepjonge automerk van Ineos Group is druk in de weer geweest om de voormalige Smart-fabriek in het Franse Hambach om te bouwen tot productiefaciliteit. In Frankrijk gaat Ineos de Grenadier produceren, een ruig ogende terreinheld die voortborduurt op de (design-) filosofie van auto's als de vorige Land Rover Defender en de G-klasse van Mercedes-Benz. In april dit jaar doet Ineos alle prijzen en specificaties uit de doeken, maar zelfs voordat alle puntjes op de i staan zijn er al 15.000 orders voor de Grenadier geplaatst.

De serieproductie van de Ineos Grenadier moet in juli starten. De zo'n 4,95 meter lange Grenadier is samen met Magna Steyr in de basis als nieuw model ontwikkeld, maar krijgt voor zover bekend wel techniek van BMW. Zo komt de auto onder meer beschikbaar met 3.0 liter grote zes-in-lijn diesel- en benzinemotoren. Een ZF-automaat met acht versnellen verzorgt de overheveling van het vermogen naar de wielen. Zoals gezegd volgen uitgebreide details later.

