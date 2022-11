100.000ste Polestar 2 geproduceerd

Sinds medio 2020 bouwt Polestar in het Chinese Luqiao de 2, een relatief hoog op de poten staande EV die inmiddels met diverse aandrijflijnen verkrijgbaar is. Na 2,5 jaar heeft het 100.000ste exemplaar van de Polestar 2 de fabriekspoorten verlaten. De 100.000ste Polestar 2 is hetzelfde uitgevoerd als het eerst gebouwde exemplaar. Het jubileumexemplaar - compleet met sticker op de flank dat z'n productienummer laat zien - is bestemd voor een klant in Ierland.

De Polestar 2 is in 27 verschillende markten te koop. De Nederlandse is er daar een van. Na de in gelimiteerde serie gebouwde plug-in hybride Polestar 1 was de Polestar 2 de eerste EV van het zustermerk van Volvo. In 2020 vonden 2.953 exemplaren een Nederlandse eigenaar. Het jaar erop werden 2.558 stuks in ons land geregistreerd over de eerste tien maanden van dit jaar staat de teller op 1.421 exemplaren. In totaal rijdt dus zo'n 7 procent van alle gebouwde Polestars 2 in Nederland rond.

In Nederland heeft de Polestar 2 momenteel een vanafprijs van €52.200. Voor dat bedrag krijg je de Long Range Single Motor-variant. Die heeft een 231 pk en 330 Nm sterke elektromotor en zoemt in 7,4 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Z'n actieradius bedraagt dankzij de 78 kWh accu 515-551 kilometer. Voor €56.200 staat de krachtigere Long Range Dual Motor bij je voor de deur die twee samen 408 pk en 660 Nm sterke elektromotoren heeft. In deze variant - ook met 78 kWh accu - bereik je in 4,7 seconden de 100 km/h. Zijn bereik: 455 tot 487 kilometer. Daarboven staat de Long Range Dual Motor met Performance Pack. Deze versie kost €62.700 en is met 476 pk en 680 Nm met afstand de sterkste Polestar 2 die je kunt kopen. In slechts 4,4 seconden sprint je ermee naar de 100 km/h. De actieradius is gelijk aan die van de Long Range Dual Motor zonder Performance Pack.

Tot voor kort kon je de Polestar 2 ook als Standard Range Single Motor bestellen. Deze smaak heeft dezelfde 231 pk sterke elektromotor als de Long Range Dual Motor, maar komt met zijn kleinere 69 kWh accu minder ver (445-478 kilometer) minder ver. Vanaf het eerste kwartaal volgend jaar is de Polestar 2 Standard Range Single Motor weer te bestellen. Overigens lijkt de Polestar 2 op afzienbare termijn te worden gefacelift.