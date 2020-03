10 jaar Volvo en Geely: de tussenstand

Het afgelopen weekend was het precies tien jaar geleden dat Volvo in Chinese handen viel. Het Zweedse merk tekende in 2010 de overeenkomst met Zhejiang Geely Holding (Geely). Tijd voor de tussenstand.

Op 28 maart 2010 tekenen Volvo en Geely de overeenkomst: het Zweedse merk neemt afscheid van de Ford Motor Company en gaat verder op Chinese voet. “Volvo is vandaag de dag sterker dan ooit tevoren”, verklaart Håkan Samuelsson, chief executive van Volvo. De Zweedse fabrikant heeft sinds die overname dan ook niet stilgezeten. Geely komt met nieuwe kernpunten voor Volvo: technische onafhankelijkheid, een versterkte wereldwijde merkidentiteit en een nieuw zakelijk bestuur. De nieuwe XC90 is in 2014 het eerste resultaat van de nieuwe samenwerking. Sindsdien gaat Volvo’s gehele portfolio over de kop met nieuwe SUV’s, stations en sedans. Deze staat ondertussen allemaal op één van de nieuwe zelfontwikkelde platforms.

Dat blijkt geen slechte zit, want de afgelopen zes jaar noteert Volvo keer op keer nieuwe verkooprecords. Vorig jaar ging Volvo voor de eerste keer in 90 jaar door de verkoopgrens van 700.000 auto’s. Met het groter wordende succes is het ego van het merk ook gegroeid, want de komende tijd wil het uitgroeien tot de leider in elektrificatie. Tegen 2025 moet de helft van de wereldwijde verkoop bestaan uit volledig elektrische auto’s. “In de toekomst zullen we onze activiteiten samen met Geely blijven uitbreiden”, aldus Samuelsson.