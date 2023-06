1 op de 7 in Europa geregistreerde nieuwe auto's is elektrisch

De automarkt in de Europese Unie trekt behoorlijk aan. In mei zijn er in de Europese Unie bijna 940.000 nieuwe personenauto's gekentekend. Het gaat om een toename van een kleine 20 procent ten opzichte van diezelfde maand vorig jaar.

In de Europese Unie zijn in mei 938.950 nieuwe personenauto's gekentekend, 18,5 procent meer dan in mei vorig jaar. Dat meldt brancheorganisatie ACEA. Tellen we de registraties van de EFTA-landen (IJsland, Noorwegen en Zweden) en die van het Verenigd Koninkrijk daarbij op, dan komen we uit op een totaal van maar liefst 1.121.644 (+18,2 procent) gekentekende nieuwe personenauto's. Het is de tiende maand op rij dat de Europese automarkt groei laat zien.

De cijfers van mei brengen het totaal aantal nieuwe personenauto's dat in de eerste vijf maanden van dit jaar in de EU is geregistreerd op 4.493.951 stuks, exact 18 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Toch is de Europese automarkt nog niet op het niveau van voor de coronapandemie. In de eerste vijf maanden van 2019 werden namelijk nog 5,7 miljoen nieuwe personenauto's in de EU geregistreerd.

Van de bijna 940.000 in mei geregistreerde nieuwe personenauto's waren er 129.847 volledig elektrisch, 71 procent meer dan in mei vorig jaar. Elektrische auto's waren daarmee goed voor een marktaandeel van 13,8 procent. Dat betekent dat ongeveer één op de zeven in mei in de EU gekentekende nieuwe auto's een EV was. Er zijn in mei 69.380 plug-ins geregistreerd (-0,6 procent, marktaandeel 7,4 procent) en 234.380 (+27,6 procent, marktaandeel 25 procent) auto's met een stekkerloze hybride aandrijflijn.

Nog altijd heeft het gros van de in de EU geregistreerde nieuwe personenauto's een benzinemotor. In mei ging het om 342.806 stuks (+12,6 procent). Benzinauto's waren daarmee goed voor een marktaandeel van 36,5 procent. Auto's met dieselmotor blijven aan populariteit inboeten. In mei zijn 133.867 dieselauto's gekentekend, een kleine 3 procent minder dan in mei vorig jaar. Dieselauto's waren in mei goed voor een marktaandeel van 14,3 procent. Kijken we naar de eerste vijf maanden van dit jaar, dan zien we dat er 545.441 nieuwe EV's zijn geregistreerd, goed voor een marktaandeel van dik 12 procent. Ook van januari tot en met mei was de benzineauto het populairst (1.640.829 stuks, marktaandeel ruim 37 procent).