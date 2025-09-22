Ruim een derde van alle nieuwe auto's die in augustus in Nederland zijn geregistreerd, was een volledig elektrische. Het gros daarvan wordt niet door een particulier gekocht en staat op naam van een bedrijf. Toch lijkt het met de EV-acceptatie in Nederland best prima gesteld. Althans, als we een onderzoek van Marktplaats mogen geloven. Daaruit blijkt namelijk dat 1 op de 5 Nederlanders 'waarschijnlijk tot heel waarschijnlijk' binnen vijf jaar een elektrische auto koopt. Ter vergelijking: uit hetzelfde onderzoek in 2024 bleek dat 'slechts' 13 procent van de Nederlanders het waarschijnlijk achtte binnen vijf jaar een EV aan te schaffen.

De andere kant van het spectrum is er ook. Zo blijkt uit het onderzoek dat 59 procent van de ondervraagden het juist niet waarschijnlijk acht binnen vijf jaar een EV te kopen. 61 procent van de ondervraagden zegt dat 'een hoge aanschafprijs' hen ervan weerhoudt een EV te kopen. Vorig jaar gaf 66 procent aan zich door de hoge prijs tegen te laten houden. Ook lijkt de vrees voor een te beperkte actieradius te zijn afgenomen. 30 procent geeft aan bezorgd te zijn over een te kleine actieradius, vorig jaar lag dat percentage nog op 37 procent.

Meer interessante cijfers: 45 procent van de ondervraagden geeft aan een milieuvriendelijke auto te willen. Als geld geen rol zou spelen, reed 38 procent van de ondervraagden elektrisch. Geld speelt dus een rol. Wat vinden Nederlanders de ideale prijs voor een gebruikte elektrische auto? 44 procent zegt een bedrag tussen de €10.000 en €20.000 over te hebben voor een tweedehands EV. Een kwart wil minder dan 10 mille neertellen voor een elektrische occasion. 23 procent van de ondervraagden vindt een bedrag tussen de €20.000 en €30.000 acceptabel. Voor hogere bedragen (€30.000 tot €40.000: 6 procent) zijn minder mensen te porren.