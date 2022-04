1 April! Deze autofabrikanten trokken hun lolbroek aan

De dag van de grappen en grollen is weer aangebroken: 1 april. Enkele autofabrikanten en andere instanties gaven de communicatieafdeling de vrije hand en kwamen op de proppen met bizarre persberichten en posts die alleen vandaag op hun plek zijn. Dit is een greep uit het aanbod der grappen.

Vliegende Astra-taxi van Opel

Wat krijg je als je een drone en een Astra met elkaar een kamertje in stuurt? Dit gevaarte, een vliegende Astra-taxi waar volgens Opel 'druk aan wordt gewerkt op de prototype-afdeling'. Het eindresultaat ziet er niet eens heel slecht uit. Bijkomend voordeel is natuurlijk dat de taximeter niet meer verder oploopt door tijd in de file of een omweg: de chauffeur vliegt je gewoon hemelsbreed naar je bestemming toe. Overigens is deze grap niet eens heel vergezocht: Toyota, Hyundai en Cadillac zijn bijvoorbeeld daadwerkelijk met drones bezig.

Huisdierenstoel van Honda

De trouwe viervoeter verwijzen naar de kofferbak? Als het aan Honda ligt (of moeten we 'Hond A' zeggen?), reist een hond gewoon mee op een speciaal ontworpen passagiersstoel. De stoel beschikt zelfs over geïntegreerde voederbakken die met een druk op de knop kunnen worden gevuld vanuit het dashboardkastje. Extra ventilatie in de wang van de stoel draagt verder bij aan een behaaglijke temperatuur voor het beestje. Honda begint met de versie voor de hond, maar komt later ook met stoelen voor hamsters, katten en zelfs vissen. Welke dierenvriend zou deze optie direct aanvinken op de prijslijst?

Gekrompen pick-up van Isuzu

Pick-ups: ze zijn geweldig voor mensen die regelmatig veel spullen moeten vervoeren of lieden die zich identificeren als Amerikaan. In de stad is zo'n gevaarte alleen wat minder praktisch. Isuzu komt daarom met de D-Max Street: een speciaal model met korte wielbasis dat alleen verkrijgbaar is op - jawel - 1 april. Isuzu doet 'een Fordje', want de D-Max Street 'is in iedere kleur te krijgen, zolang het maar blauw is'.

Crackers van Caterham

Een Caterham zelf bouwen toch wat te hoog gegrepen? Wellicht dat de Cater-ham Sevenses je beter passen. Waar een auto van Caterham bestaat uit meer dan 870 afzonderlijke onderdelen, bevat deze snack slechts drie: een cracker en een plakje ham en cheddarkaas. Daar blijft het niet bij, want de Cater-ham komt voor de Fransen met ham en brie, voor ons Nederlanders met ham en Goudse kaas, de Japanners krijgen ham en Sakura en op termijn komen ook de Amerikanen aan hun trekken met een 'mini-spuitbus met kunstmatig op smaak gebrachte spuitkaas'. "Er is weinig kans dat een pakje Sevenses degene die ze consumeert lichter maakt", aldus Caterham-CEO Graham Macdonald. "Maar door de snackbehoefte van onze klanten eenvoudiger te beantwoorden, hebben ze meer tijd om aan hun geliefde Caterham-auto's te bouwen en ermee te rijden." Britten en hun humor, het blijft leuk.

LEVC TX à la Harlekin

Die zwarte Londense taxi's zijn eigenlijk ook maar saai. Met de LEVC TX Spring Edition komt er weer wat leven in de brouwerij. De manier waarop de kleuren zijn aangebracht, heeft wel wat weg van de Volkswagen Polo Harlekin van weleer. De kleuren zijn met roze, paars, geel en groen behoorlijk gewaagd. Grote kans dat je inderdaad groen en geel voor de ogen gaat zien wanneer deze kleurrijke taxi voorbij rijdt, al is dat vooralsnog alleen op je computerscherm.

Peugeot 9x8 met vleugel

Peugeot wil deze zomer met de 9x8 meedoen aan het World Endurance Championship. De Le Mans Hypercar van de Fransen had aanvankelijk geen achtervleugel, maar op 1 april besloten de heren en dames van Peugeot Sport dat het anders moest en schroefden virtueel een enorme Pikes Peak-achtige achtervleugel op de 9x8. 'Big enough?', vermeldt de taartschep op de zijkant. Dat is hij zeker, aangezien de achtervleugel op het oog ruim 1,5 keer zo breed lijkt als de hele auto. Vandaar dat die homologatie bij de FIA was uitgesteld...

ID. Stadsbuzz

Volkswagen Nederland pakt de nieuwe ID Buzz erbij voor een aprilgrap en komt met de 'ID. Stadsbuzz', een verlengde ID Buzz compleet met harmonica en acht wielen. Het instappen wordt alleen nog een beetje een uitdaging zo zonder schuifdeur, maar gezien de bestemming 'Niet Intrappen' vormt dat verder geen punt van zorg. De ID. Stadsbuzz zou de huidige stadsbussen wel een stuk hipper maken. Wellicht dat enkele busmaatschappijen een aanbesteding kunnen doen bij Pon?

Andere grappen

Niet iedere autofabrikant stopt zoveel moeite in een 1 aprilgrap. Citroën plaatst op Twitter een post van een Ami met de tekst: 'We didn't wait for April 1st to make jokes'. Naast de autofabrikanten zijn er ook instanties die een grap verzinnen. Zoals jongerenorganisatie TeamAlert, dat een coronazelftest heeft ontwikkeld die niet alleen test op Covid-19, maar ook of je na het gebruik van alcohol of drugs achter het stuur mag kruipen na een lange festivaldag of stapavond. Dat antwoord zal vermoedelijk vaker 'nee' dan 'ja' zijn.

Bij veel automerken is het dit jaar opvallend genoeg stil. Onder meer Volkswagen, dat vorig jaar nog met de omstreden 'Voltswagen'-grap kwam, laat afgezien van de ID. Stadsbuzz wereldwijd niets van zich horen. Ook bij Mercedes-Benz en BMW blijft het stil. Duitsers maken geen grappen...?