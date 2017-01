Range Rover Sport SVR sprint zich suf Houvast!

Dat je je met een Range Rover Sport maar weinig zorgen hoeft te maken als je met je wielen naast de gebaande paden komt, dat is natuurlijk duidelijk. De vierwielaangedreven SUV van Land Rover kan ook naast het asfalt prima voor zichzelf zorgen. Vandaag laten de Britten zien hoe rap de overtreffende trap van de Range Rover Sport, de 550 pk en 680 Nm sterke SVR, is op diverse ondergronden.

Op asfalt dendert de Range Rover Sport, in rijmodus Dynamic, in 4,7 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Op gras, in rijmodus 'Gras, gravel en sneeuw' is hetzelfde sprintje in 5,5 seconden achter de rug. Wie op gravel of sneeuw het gaspedaal volledig intrapt, heeft in respectievelijk 5,3 en 11,1 tellen de naald van de snelheidsmeter op 100 km/h staan. Op modder en zand is de SVR ook nog verrassend snel. Op een modderige ondergrond weet de Brit in 6,5 tellen de 0-100-sprint te klaren. Op zand wordt daar zelfs nog een seconde van af gesnoept.

