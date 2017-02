Hoe word ik Uber Driver - Deel 4

In de serie 'Hoe word ik Uber Driver?' zoekt Roland uit wat je allemaal moet doen om in Nederland legaal aan de slag te mogen als Uber chauffeur. Vorige week zag je hoe Roland zijn theorie-examen haalde, deze week gaan we door met de praktijk. Waar moet je allemaal op letten als keurige chauffeur? Tijd voor een stoomcursus!

Kijk hier Deel 1

Kijk hier Deel 2

Kijk hier Deel 3

Deze week lees je in AutoWeek Magazine het eerste deel van ons geschreven verslag; in de uitgebreide reportage in AW nummer 7 ontdek je alle ins en outs.

Wil je zelf ook Uber Driver worden? Schrijf je in via deze link en je krijgt via AutoWeek €100,- korting op je chauffeurskaart.

Ben je Uber gebruiker? Vul de code 'uberautoweekue' in via de app en je krijgt namens AutoWeek €10 korting op je eerstvolgende rit.

Over de videoplayer Meld een probleem