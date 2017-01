Fiat Panda goes Mongol Rally - Supercut

De afgelopen twee maanden heb je mee kunnen leven met Eef en Arie die samen als Team Golden Panda in hun gouden Fiat Panda naar Mongolië reden. Vandaag zetten we de hele rally online, inclusief het trieste einde van de Panda in Italië. Ideaal om een uurtje lekker weg te dromen over een onvergetelijk avontuur.

Eef en Arie zijn inmiddels bezig om hun zwaar gehavende Panda weer op te lappen voor hun volgende avontuur. Daar kunnen ze jouw hulp goed bij gebruiken, zoals je in de video ziet. Ben of ken jij iemand die Team Golden Panda weer op weg kan helpen? Stuur dan een mailtje naar autoweek@autoweek.nl en we brengen je in contact.

