Fiat Panda goes Mongol Rally - Deel 9

Afgelopen weekend zag je de Supercut van onze serie 'Fiat Panda goes Mongol Rally', met alle afleveringen achter elkaar. Wat je misschien nog niet gezien hebt, was het einde: Eef en Arie hebben hun terugreis van Mongolië naar Nederland ook gefilmd, en dat was op z'n zachtst gezegd ook nog een behoorlijk avontuur. Voor wie geen tijd had om de hele Supercut te bekijken, presenteren we je vandaag alsnog Deel 9, gevuld met een tumultueuze terugreis.

Eef en Arie zijn inmiddels bezig om hun zwaar gehavende Panda weer op te lappen voor hun volgende avontuur. Daar kunnen ze jouw hulp goed bij gebruiken, zoals je in de video ziet. Ben of ken jij iemand die Team Golden Panda weer op weg kan helpen? Stuur dan een mailtje naar autoweek@autoweek.nl en we brengen je in contact.

