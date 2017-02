AutoWeek LiveDrive 6 - Hyundai i30 1.0 TGDi

Ditmaal is het de beurt aan twee debutanten in AutoWeek LiveDrive: niet alleen maakt Lars Krijgsman voor het eerst zijn opwachting in deze videorubriek, we rijden ook nog eens in een nieuwe Koreaan die pas één week in Nederland is. Win een Fiat 500C goodybag en praat mee over de nieuwe Hyundai i30 1.0 TGDi, de eerste generatie Lexus IS, komende introducties én over het nut van lampjes in je ijskrabber.

