Volkswagen Golf GTI Clubsport S

Als je dacht dat met de ‘gewone’ Golf GTI Clubsport het feest ter ere van 40 jaar Golf GTI al genoeg was gevierd, heb je het mis. Dit is de Clubsport S, zonder achterbank en dus lichter, met maar liefst 310 pk. Het is wel een besloten feestje, want er worden er slechts 400 van gemaakt. Tien daarvan zijn voor Nederland bestemd. Wij rijden er één.

Het idee voor deze auto ontstond tijdens de ontwikkeling van de huidige Golf GTI en de GTI Performance. De 220 en 230 pk sterke versies van de snelle Golfs zijn leuk, maar de mannen die bezig waren die auto's klaar te stomen voor de marktintroductie merkten dat er nog veel meer uit te halen was. Na de al behoorlijk serieuze Performance-versie met sper op de voorwielen volgde eind 2015 de Clubsport. Ook die heeft de 2.0 TSI, maar het turboblok heeft dan 265 pk, en zodra vanaf de derde versnelling het gas meer dan 10 seconden wordt gevloerd, stijgt het vermogen tot 290 pk. Zeker gezien de voorwielaandrijving zou je zeggen dat dat meer dan genoeg is. Maar nee, er moest ook nog een S komen. En dat is dus echt serieuze machinerie. Altijd 310 pk, met een handgeschakelde transmissie en zonder achterbank.

Ook hier komt het 2.0 TSI-blok in actie. De keuze voor de handbak heeft te maken met het lagere gewicht van deze versnellingsbak ten opzichte van de DSG-automaat zoals die in de 'gewone' Clubsport leverbaar is. Door het weglaten van de achterbank daalt het gewicht nog meer, en ook het feit dat de S altijd een driedeurs-Golf is, draagt daaraan bij. Het totale gewicht van de auto is 1.285 kilo. Dat is nog altijd honderden kilo's meer dan de oer-GTI woog bij zijn aantreden in 1976, maar naar de huidige maatstaven voor een C-segmenter is het een mooi gewicht.

GEPLOF EN GEPRUTTEL

Nog nooit ontdekten we zo'n scherp randje aan een GTI, maar wat maakt deze S dan nog extremer dan de gewone Clubsport? Complimenten voor de sound engineers, want het geluid dat uit de 10 mm dikkere eindstukken komt, is ruig. Behoorlijk ruig zelfs voor een auto anno 2017! Gas lossen resulteert in geplof en gepruttel. Bij vol accelereren is het geluid intens en behoorlijk luid. Het Clubsport S-belevingspakket mist zijn uitwerking niet; zowel inzittenden als omstanders krijgen er genoeg van mee. De besturing is direct en de neus volgt stuurbewegingen heel fanatiek op, waarbij de achterkant zich licht zet. Ook als S heeft de Clubsport niet de losse kont die je bijvoorbeeld bij de snelste Focussen of de Honda Civic Type R ziet. Wel is het een precisie-instrument dat net iets stijver is dan de nog verkrijgbare versie zonder S, wat natuurlijk ook komt door de veerpootbrug, die door een mooi afgewerkte stang tussen de achterste wielkasten zichtbaar is. Natuurlijk ontbreekt de hoedenplank, waardoor je misschien een geweldige klankkast zou verwachten, maar de rolgeluiden vallen erg mee. Wel hoor je veel beter dan bij een gewone GTI of GTI Clubsport wat er onder de auto gebeurt. Zit er veel vuil op de achterste remschijven, dan krijg je dat mee. Toch overheerst altijd dat lekkere motorgeluid.

Dit is een speciale Golf, het productienummer voor de versnellingspook bevestigt dat. Het adaptieve rijprogramma met de standen Comfort, Normal, Race en Individual biedt bovendien de mogelijkheid het karakter van de auto iets te beïnvloeden: de directheid van de besturing, de gasrespons, de werking van de elektronisch aangestuurde sper op de vooras, het motorgeluid maar ook de demping. Zet je hem in stand Individual, dan staat alles op Race, met uitzondering van de demping, die op Comfort is ingesteld. Dit is de setting waarmee deze Golf het ronderecord op de Nordschleife neerzette en dat heeft alles te maken met de staat van dat fantastische asfaltlint in de Eifel. Veel hoogteverschil en de betonplaten in bijvoorbeeld de Karussel vragen om een niet al te meedogenloze demping, al moeten we zeggen dat de Clubsport S ook in Comfort eigenlijk te stug is voor dagelijks gebruik. Dat is overigens niet anders bij de gewone Clubsport.

Is het de extreemste Golf ooit? Qua vermogen en set-up wel, al was er eind jaren 80 van de vorige eeuw een Golf Limited, met vierwielaandrijving, een 210 pk sterke motor met G-lader en 16-klepskop, en alle denkbare luxe voor die tijd aan boord. Bovendien zijn er daarvan maar 71 met de hand gemaakt door VW Motorsport. Maar dat was geen GTI en deze Clubsport S is dat wel. Een auto die een bijzondere plek in de GTI-geschiedenis gaat innemen en waarbij we bij het 50-jarig jubileum van het fenomeen Golf GTI zeker uitgebreid gaan stilstaan.

