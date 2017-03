Slideshow

Volkswagen Golf Goed. Maar beter?

Vorig jaar was de Volkswagen Golf de bestverkopende auto van ons land. En ook in andere landen doet hij het erg goed. Weinig reden om er iets aan te veranderen, zou je denken. Toch voert Volkswagen een update door. Maar wordt de Golf daar wel een betere auto van?

Voor het eerst in de geschiedenis van de Golf krijgt het model een facelift. Zegt Volkswagen. En als Volkswagen zelf al spreekt van een update, dan zullen de wijzigingen hoogstwaarschijnlijk zeer beperkt zijn. Toch zijn ze er wel. Aan de buitenzijde blijft het bij nieuwe koplampen, andere bumpers en enkele nieuwe lakkleuren, maar vanuit technisch oogpunt valt er meer nieuws te melden. Nieuwe multimediasystemen, meer actieve veiligheidstechnologie en zelfs een volledig nieuwe motor. Die nieuwe 1.5 TSI vormt het grootste nieuws. In de Golf vervangt hij de 1.4 TSI en dat zal hij op korte termijn ook in de andere modellen uit de Volkswagenstal doen. Net als zijn voorganger heeft hij twee vermogensvarianten, 130 en 150 pk. Die eerste is voor liefhebbers van techniek eigenlijk het meest interessant.

Voor het eerst past Volkswagen namelijk een turbo met variabele turbinegeometrie toe op een benzinemotor. Het enige andere merk dat dit tot op heden doet, is Porsche. De nieuweling doorloopt een Miller-cyclus met aangepaste kleptiming en heeft een 'zeilfunctie' waarbij de motor helemaal uitgezet wordt tijdens het uitrollen. Beide zaken maken de viercilinder nog zuiniger. In de praktijk moet het 0,5 tot 1,0 liter per 100 kilometer schelen. Helaas wordt die motor pas later leverbaar, dus ermee rijden kunnen we nog niet. De 150 pk-variant doet het met een conventionele twinscrollturbo, maar heeft wel een verder verfijnd cilinderuitschakelingsysteem, 0W20-olie met lage viscositeit en een nieuwe coating op de cilinderwanden voor minder interne weerstand. Alle nieuwigheden ten spijt voelt de 1.5 TSI opmerkelijk gelijk aan de uitgaande 1.4. Gelukkig was dat een heel fijne krachtbron; bij de nieuwe is dat dus niet anders. Vanaf 1.500 tpm ontwikkelt de motor ruim voldoende vermogen om bovengemiddeld vlot met het verkeer mee te komen. Daarbij is het blok mooi stil en soepel. In de praktijk schakelt hij nu bovendien vaker over naar tweecilindermodus. Daar merk je niks van, behalve een kleine melding in het instrumentarium. Boven de 5.000 tpm is het beste er wel vanaf, maar dankzij het sterke middengebied kom je daar zelden.



GESTURE CONTROL

Aan de transmissies veranderde niet veel. Nog steeds kun je een handgeschakelde zesbak krijgen of een DSG-versnellingsbak met dubbele koppeling en zeven versnellingen. Die laatste biedt meer comfort, maar de standaard transmissie geeft geen reden tot klagen. Hij schakelt licht maar precies en ook de koppeling geeft voldoende feedback zonder zwaar te werken. Het interieur blijft wat saai, maar degelijk en van hoge kwaliteit. Toch zijn ook hier wijzigingen doorgevoerd. Het volledig digitale instrumentarium dat op de optielijst van de Passat staat, kan nu ook op de Golf besteld worden. Alle multimedia- en navigatiesystemen krijgen verder een groter scherm en een hogere resolutie. Het duurste Discover Pro-systeem beschikt ook over Gesture Control, waarbij het systeem met gebaren bediend kan worden. Dat werkt in de praktijk niet feilloos. Sowieso kan er alleen in bepaalde menu's van links naar rechts worden 'geswiped' en zelfs dan pikt het systeem niet altijd de beweging op. Ook het verwijderen van de fysieke draaiknoppen voor volume en in-/uitzoomen op de navigatiekaart blijkt geen onverdeeld succes. Het systeem ziet er wel opgeruimd uit, maar ergonomisch is het geen verbetering. Even snel een overzicht van de route krijgen op de navigatiekaart kan bijvoorbeeld niet meer met een draaiknop. Dat is geen ramp, maar ook geen verbetering.

Over de functionaliteit verder geen klachten, het systeem kan veel en voert taken snel uit, waarbij de respons na aanraken nog sneller is geworden. Uiteraard ontbreekt een reeks aan online functionaliteiten niet en ook een wifi-hotspot is aanwezig. Nieuwe (veiligheids)technologie, waaronder een semi-autonome file-assistent en een aanhangerassistent, is nu leverbaar. Technologisch loopt de Golf dankzij de update weer mee in de voorhoede van het segment.



ALLROUNDER

Aan het onderstel is weinig veranderd en dat was ook niet echt nodig. De auto ligt solide op de weg, maar is primair gericht op comfort. Slecht wegdek wordt met opvallend veel gratie en weinig rumoer vanuit het onderstel verwerkt en met de adaptieve dempers in de normale stand toont de Golf zich een uitstekende reisauto. In de Sportstand worden de reacties wat directer en wanneer de auto geprovoceerd wordt, blijkt er meer dan voldoende grip. Onvervalst stuurplezier biedt de auto nooit, maar als allrounder presteert de Volkswagen nog steeds uitstekend. Dankzij alle kleine wijzigingen voelt de Golf weer fris aan, maar van een wezenlijk andere auto is geen sprake. Ook het prijsniveau is niet echt veranderd, al worden er aan alle uitrustingen extra zaken toegevoegd. Bluetooth wordt bijvoorbeeld standaard op alle uitvoeringen, terwijl het middelste niveau, de Comfortline, voortaan standaard adaptieve cruisecontrol krijgt. Zo krijg je alles bij elkaar een iets betere

auto voor je geld, al is de voorwaartse stap een kleine.

+ Fijne turbomotoren + Prima allrounder - Ergonomisch niet echt verbeterd - Niet goedkoop

