Slideshow

Volkswagen e-Golf Twijfels bij tussenpaus

De elektrische auto wordt steeds meer een serieus alternatief voor de auto met verbrandingsmotor. De vernieuwde Volkswagen e-Golf doet alles beter dan zijn voorganger. Maar hij blijft een tussenpaus totdat de échte elektrische VW verschijnt.

We beginnen gewend te raken aan elektrisch rijden. Onze eigen duurtestvloot is dit jaar bijvoorbeeld uitgebreid met een elektrische auto, de Hyundai Ioniq, een rechtstreekse concurrent van de Golf. Voor Volkswagen is de Golf met accu's feitelijk een noodoplossing, omdat deze auto niet vanaf de tekentafel is ontwikkeld als elektrisch model. De ware elektrische kilometerverslinders uit Wolfsburg komen pas als de eerste modellen op het MEB-platform (met de e van elektrisch) op de markt komen. De complete bodem bestaat dan uit accu's en dat geeft een actieradius van wel 500 km.

De vernieuwde e-Golf is op de NEDCcyclus goed voor 300 kilometer (was 190 km), maar Volkswagen vermeldt hier keurig bij dat je in de praktijk in ieder geval 200 km haalt. Met een snellader, zoals je die langs de snelweg veel treft, zijn de accu's in 45 minuten weer voor 80 procent opgeladen. En inderdaad, dat is nog altijd lang, vergeleken met een reguliere tankbeurt. In die zin vereist elektrisch rijden een andere mindset en misschien ook wel een iets andere rijstijl. Maar dat is een heel ander hoofdstuk, we richten ons nu op de nieuwe e-Golf. De capaciteit van zijn accupakket nam toe van 24,2 kWh naar 35,8 kWh en daarmee steeg het gewicht ervan met 28 kilo, terwijl het formaat gelijk bleef. De accu's bevinden zich onder de voorstoelen (daardoor zit je iets hoger), in de middentunnel en onder de kofferbakvloer en wegen in totaal 345 kg. Dat maakt de e-Golf zwaarder dan de versies met brandstofmotor. De motor levert nu 136 pk en 290 Nm, de topsnelheid is gestegen naar 150 km/h en de acceleratie van 0-100 km/h neemt nog geen tien tellen in beslag.



ONTSPANNEN RIJDEN

Bij vertrek vermeldt de display in het instrumentarium een actieradius van 270 kilometer. Maar zoals we dat wel vaker zien bij elektrische auto's, loopt dat niet in de pas met het daadwerkelijke aantal gereden kilometers. We beginnen met een stuk snelweg, dat vergt veel energie. Daarbij staat de airco aan, ook die vreet stroom. Maar los daarvan: wat rijdt het toch geweldig met zo'n krachtige en stille elektromotor en totaal geen schakelpauzes! In één vloeiende beweging spurt de Golf naar 100 km/h en met hetzelfde gemak gaat hij door naar 130. Het enige wat je hoort, zijn de banden en een beetje windgeruis. De transmissie is supersimpel: alleen maar een compacte tandwielset die de kracht van de elektromotor in een verhouding van 9:1 via de aandrijfassen overbrengt naar de voorwielen. De motor draait maximaal 12.000 toeren.

Afgezien van de stilte in het interieur rijdt de elektrische Golf bijna net zoals een 'gewone' Golf. Door de centrale plaatsing van het accupakket is de gewichtsverdeling goed en de extra massa heeft een positief effect op het weg- en veergedrag, dat als comfortabel kan worden omschreven. De e-Golf rolt in alle rust over het wegdek. Deze auto koop je niet om stevig mee te hoeken. Nee, de e-Golf is er om je in alle rust van A naar B te brengen, waarbij de rust hooguit verstoord kan worden door de teruglopende actieradius. Toch kun je die helpen vergroten. Allereerst door je rijstijl, net als in een auto met een verbrandingsmotor. Bewuster rijden spaart energie. Ook kun je kiezen voor de rijmodus 'Eco+'. Dan lever je vermogen in, de klimaatregeling werkt zonder airco (of kachel) en de topsnelheid is slechts 95 km/h. Er komt zomaar 30 kilometer bij in het scherm!



GEEN KOOPJE, WEL EEN GOLF

Een andere manier om extra kilometers te winnen, is om zo veel mogelijk remenergie om te zetten in elektriciteit. Dat doe je door de pook vanaf de D verder naar achteren te trekken naar B. Zo is er maximale recuperatie. Ofwel: je laat het gas los en de auto remt meteen sterk af op de motor, waardoor je vrijwel met alleen het gaspedaal (beter: rijpedaal) kunt rijden en bijna nooit hoeft te remmen. Zo doe je extreem lang met een setje schijven en blokken! Daarnaast is er de 'Think Blue Trainer' die je allerlei spaartips geeft. Door die te koppelen aan de kaartinformatie uit het navigatiesysteem, geeft de e-Golf je aanwijzingen wanneer je bijvoorbeeld al met je voet van het gas kan als er een afdaling of bocht aankomt. In een elektrische auto ben je, net als in een hybride, meer bezig met verbruik en wordt het een sport om een zo hoog mogelijk rendement te halen. Toch wordt het nooit veel meer dan circa 250 kilometer.

Een koopje is de e-Golf trouwens niet; voor duizend euro meer heb je een Golf GTI en er zijn in dit segment goedkopere elektrische auto's, zoals de Nissan Leaf en de Hyundai Ioniq. De meerwaarde van de e-Golf zit vooral in het feit dat het een Golf is. Dat betekent dus een fraai en doordacht interieur, een goede zitpositie (zelfs in de e) en praktische bruikbaarheid. Voor de echte kilometervreters is de e-Golf misschien geen alternatief, voor iedereen die veel in en om de stad rijdt zeker wel. Feit is wel, dat deze tussenpaus over een jaar of vier aan alle kanten ingehaald wordt door elektrische auto's met minstens twee keer zoveel actieradius voor dezelfde prijs. Ook van Volkswagen zelf.

Oordeel + Zeer ontspannen rijeigenschappen

Zeer ontspannen rijeigenschappen + Omvangrijke standaarduitrustin - Hogere zit door accu’s