Volkswagen Arteon Audi en BMW te lijf

Een premium Volkswagen: eigenlijk is het een contradictio in terminis. Dat neemt niet weg dat de chiquere variant van de Passat door de jaren heen steeds verder van zijn gewone broer wegkruipt. En dat zit niet alleen in de naam. Met de Arteon wil Volkswagen een plaatsje veroveren tussen de Audi A5 Sportback en de BMW 4-serie Gran Coupé.

Het vierdeurscoupé-derivaat van de Passat begon zijn leven ooit als Passat CC. In zijn tweede generatie heette hij alleen nog CC en nu, editie drie, heeft hij een welluidende naam gekregen die zo aan de Griekse mythologie lijkt te zijn ontleend. Lijkt, want al klinkt het zo, er is nooit een Arteon geweest die vanaf de rug van een centaur Trojanen aan zijn drietand spietste. Nee, etymologisch gezien is het minder romantisch. 'Art' is het Engelse woord voor kunst en 'eon' vinden ze in China mooi klinken. Vandaar ook de naam Phideon, die VW gaf aan het Chinese model boven deze Arteon.

Dat laatstgenoemde verder afstaat van de Passat dan voorganger CC, zien we ook op de duimstok. De wielbasis is maar liefst vijf centimeter langer, terwijl het koetswerk 9,5 cm langer, 3,9 cm breder en 3,4 cm lager dan is dan dat van een Passat sedan. Dimensies die een statement beloven en dat levert de Arteon dan ook, al moeten we aanmerken dat de kleur (op de foto's kurkuma yellow) daaraan een flinke bijdrage levert. Op het vliegveld van Hannover, waar onze testrit begint, staat ook een aantal exemplaren in 'lease-grijze' tinten en die maken onder de asgrauwe regenhemel toch beduidend minder indruk.

Indrukwekkende verschijning

Toch is de Arteon een indrukwekkende verschijning. De koets, en dan met name het front, heten het begin van een nieuw designtijdperk bij Volkswagen in te luiden; onthoud die woorden. Wie het autonieuws volgt, zal De Arteon herkennen van de Geneefse beurs van 2015, toen Volkswagen daar de Sport Coupé Concept GTE onthulde. De ontwerpers kregen daarna de opdracht dit ontwerp vrijwel ongewijzigd productierijp te maken en aldus geschiedde. Veel meer dan aanpassingen aan de motorkap om de voetgangerveiligheid op het gewenste niveau te krijgen, waren niet nodig, vertelt een woordvoerder van de fabriek. Opvallend aan die motorkap is dat hij zowel aan de voorkant als boven de wielkasten ver over de koets heen is gedrapeerd, wat de koets een sportiever uiterlijk moet geven. De raampartij is laag en gedrongen en aan de achterkant is een scherpe vouw over de breedte getrokken, met trots daarboven de naam Arteon in het midden.

Hoewel het uiterlijk ver is verwijderd van de Passat, is het nobele onderscheid vanbinnen nagenoeg achterwege gelaten. VW heeft het zelf over een heel eigen dashboard, maar de verschillen blijven beperkt tot wat details, zoals het kleinere, ronde hart van het stuurwiel. Volkswagen had hier op zijn minst die middenconsole wat naar de bestuurder toe kunnen draaien om de dynamische pretenties te onderstrepen. Dit doet overigens niets af aan het feit dat het Passat-dashboard weinig te wensen overlaat. Het geheel is van hoog niveau, zowel op het gebied van afwerking en materialen als ergonomie. De digitale klokken zijn een feest voor gadgetfreaks, maar voor de meer nuchtere chauffeur ook erg prettig, omdat het allemaal naar eigen wens is in te delen.

Limousine-niveau

Het dynamische silhouet doet vrezen voor de ruimte achterin, maar dat is alleen wat betreft de hoofdruimte (een beetje) terecht. Ondergetekende raakt met zijn 1,90 meter het dak net niet. De vrucht van vijf centimeter extra wielbasis is sappig, want de beenruimte achterin is op limousine-niveau. En ook de kofferruimte is met 563 liter (uit te breiden naar 1.557 liter met de achterbankleuning plat) ronduit riant. Ter vergelijking: de Audi A5 Sportback heeft 480 en 1.300 liter. Dankzij de grote achterklep is die ruimte bovendien gemakkelijk toegankelijk.

Mede debet aan dat ruimteaanbod is het MQB-platform waar de Arteon omheen is gebouwd. Het levert bovendien een degelijk, voorspelbaar weggedrag op. Dat is in zeker opzicht een voordeel, maar je kunt je afvragen of een auto met dit onderscheid niet ook een sterker onderscheidende karakteristiek behoeft. Volkswagen heeft het onderstel weliswaar aangescherpt, maar het verfijnde van de A5 Sportback of het raffinement van de BMW 4-serie Gran Coupé zoek je tevergeefs. Dat doet niets af aan het feit dat de Arteon zich op de Duitse autobahn ontpopt als een heerlijke hogesnelheidscruiser. Het comfort ligt op hoog niveau en de besturing is erg rustgevend, mede geholpen door de lange wielbasis. Op binnenwegen (het asfalt ten noorden van Hannover is in beroerde conditie) voel je de 20-inch wielen echter keihard in je rug. Volkswagen zegt het onderstel te hebben ontwikkeld met deze optie (de grootste maat die in de wielkasten past) als basis, maar je maakt van een molensteen nooit een donzen kussen. Gelukkig krijg je standaard, afhankelijk van de uitvoering, 17- of 18-inch wielen.

Over de motor kunnen we kort zijn; we rijden vandaag met de voor ons land niet zo belangrijke 2,0-liter TSI met 280 pk, 4Motion en DSG. Deze topversie is heerlijk soepel en krachtig, maar bij vollast hoor je vooral dat al het vermogen uit een relatief bescheiden slagvolume komt. Hij klinkt dan luid en weinig verfijnd. Het gros van de Nederlandse Arteons zal een 150 pk-blok krijgen (benzine of diesel), maar die motoren zijn op dit moment nog niet beschikbaar voor een testrit. De 1.5 TSI debuteerde onlangs in de Golf en heeft cilinderuitschakeling.

Veiligheidssystemen

De Arteon onderstreept zijn positie in de hiërarchie van VW met een drietal voor het merk nieuwe hulpsystemen. De intelligente adaptieve cruisecontrol gebruikt informatie van gps en navigatie om de snelheid waar nodig aan te passen aan de omstandigheden. Zo zal het ongeacht de geldende limiet de snelheid verlagen voor een naderende bocht of een door de navigatie voorziene afslag. We hebben het uitvoerig geprobeerd en het systeem werkt erg prettig. Ook de bochtverlichting maakt gebruik van die informatie. Verder zal de Arteon, wanneer de bestuurder onwel wordt, zichzelf naar de vluchtstrook sturen en stilzetten. Mocht bij lage snelheid een ander voertuig gevaarlijk snel van achteren naderen, dan zet de Arteon de rugleuningen van de stoelen rechtop, sluit hij het dak en zet hij de zijruiten op een kier (zo werken de airbags iets sneller, doordat de opgebouwde luchtdruk gemakkelijker weg kan), teneinde de eventuele impact te verkleinen.

Zes motoren

De Volkswagen Arteon biedt keuze uit zes motoren met 150 tot 280 pk. De sterkste hebben standaard 4Motion en een zeventraps DSG, de andere versies krijgen standaard een handbediende zesbak en zijn optioneel te voorzien van DSG. De marktintroductie start in ons land met de twee sterkste motoren en de 150 pk TDI met DSG, andere versies volgen later dit jaar. Dan worden ook de specificaties en prijzen bekendgemaakt. Wel belooft Volkswagen dat de vanafprijs voor de instapper 1.5 TSI onder de 40 mille komt te liggen. Dat is een slimme zet, want ook al haalt de Arteon het wat betreft rijdynamiek niet helemaal

bij zijn beoogde concurrenten, het is wel de meest gunstig geprijsde. Een Audi A5 Sportback kost minimaal € 43.300 en de BMW 4 Gran Coupé begint bij € 40.600. Tel daarbij op dat de Arteon in zijn eenvoudigste verschijning standaard ledkoplampen, klimaatregeling, online diensten, adaptieve cruisecontrol, rijstrookassistent en een uitgebreid infotainmentsysteem heeft en je mag concluderen dat de Arteon in zijn klasse gunstig is geprijsd.

Relatief gunstig geprijsd + Beenruimte achterin, kofferbak - Dashboard identiek aan Passat

Dashboard identiek aan Passat - Hoofdruimte achterin