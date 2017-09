Slideshow

Toyota Tundra Crewmax Limited 5.7 iForce V8 Kop in het zand-bak

Nu de benzineprijzen weer (enigszins) zijn te overzien, stappen Amerikanen opnieuw volop in full-size pick-ups. De populaire Toyota Tundra biedt met z’n 5,7-liter V8 een overdaad waarvan Aygo-adepten en Prius-piloten alleen maar kunnen dromen. Over de kunst én keerzijdes van schaamteloos genieten.

De letters op het asfalt spreken boekdelen: deze parkeerplaats in Sunnyvale heeft echt een speciale afdeling voor compacte auto's. Het is één van de maatregelen die Californië nam om het gebruik van grote auto's te ontmoedigen. Wie maat weet te houden, mag dichterbij de kantoorgebouwen parkeren. Wij hebben hier dus niets te zoeken, want 'onze' Toyota Tundra CrewMax meet 5,79 meter en past met geen mogelijkheid in de parkeervakken. Sterker, dwars geparkeerd strekt de truck zich uit over drie vakken. En toch beleeft de full-size pick-up een heuse revival; waar de markt tijdens de economische crisis instortte, stijgen de cijfers van de Tundra en consorten voor het derde jaar achtereen. Hoewel autobouwers kleinere opties bieden – zoals Toyota de Tacoma – stappen veel kopers in de grootste jongens, dankzij de betere economie en de lagere olieprijs. Van de 241.876 pick-ups die in het eerste kwartaal van 2017 een koper vonden, waren 203.481 exemplaren full-size.



PATRIOTTISME

Dat die keuze ook wordt gedreven door patriottisme, het nastreven van The American Dream, is duidelijk. Op de eerste vier plekken van de ranglijst prijken Amerikaanse producten zoals de Dodge Ram, Chevrolet Silverado en Ford F150, terwijl de Toyota Tacoma en Tundra op plaats vijf en zes staan. Het recept voor succes is even simpel als effectief: de Tundra biedt alles waar kopers van dit type voertuig op hopen. Overdaad. Zie deze auto gerust als een rijdend superlatief; alles is riant, groot en overvloedig. Deze in kenmerkende Quicksand-lak gespoten CrewMax, te herkennen aan de volwaardige achterportieren, biedt aan vijf personen héél veel ruimte. Achterpassagiers kunnen hun benen strekken, drie breedgeschouderde mannen passen naast elkaar en tussen bestuurder en voorpassagier huist een 35 centimeter brede armleuning. Hoewel deze versie de 'korte' laadbak van 1,67 meter heeft, slikt hij veel spullen en kun je zelfs een jetski of quad opladen. 'Mine tows above ten thousand pounds…!' Zo'n uitspraak doet het goed aan de rand van een binnenmeer in Michigan of op de stoffige velden van een Texaanse paardenfokkerij, maar het vormt ook nog een argument vóór de Tundra.

Bij normaal gebruik levert de atmosferische aluminium 5,7-liter V8 z'n kracht soepel, al wisselt de zestraps volautomaat soms onbehouwen van verzet, maar de échte kracht zit hem in het feit dat hij volgens Amerikaanse regelgeving 4.500 kilo mag trekken. De grootste Airstreamcaravans, de zwaarste boottrailers, een zweefvliegtuig: verzin het en je Tundra kan het vooruit krijgen. Tijdens het rijden voelt de Toyota dan ook alsof hij aan de bak wil. Zo is de ophanging voorbereid op zeer zware lading, met bladveren op een starre achteras die in dit geval worden ondersteund door Bilstein-schokdempers, steviger afgesteld door Toyota Racing Development (TRD). Die set-up smeekt om belading, bij een lege laadbak klappert de achterkant nogal heftig. Een gat in het wegdek zorgt onherroepelijk voor oncomfortabel gestuiter, terwijl de auto veel rustiger blijft als er wat kilo's in de bak liggen. Ondanks het comfortabele interieur is en blijft een Tundra dus vooral een werkpaard.

VERSLAVEND

De onbegrensde mogelijkheden spreken in 2017 dus onverminderd aan. Achter het stuur borrelt een gevoel van onoverwinnelijkheid op en je krijgt zelfs even begrip voor de Amerikanen die hun milieubewuste kop in het zand steken. Want hoe heerlijk die overdaad ook is: efficiënt, zuinig of bescheiden is deze pick-up niet. Zelfs bij gematigd gas geven suist er heel wat unleaded fuel door de brandstofleidingen, terwijl de gemiddelden rap verslechteren zodra je de motor laat werken. Ergens is de hernieuwde waardering voor de full-size pick-up vergelijkbaar met een verslaving. Een roker weet ook dat het beter is om te stoppen, maar de peuk blijft trekken. De bezitter van deze Toyota Tundra voelt in zijn hart ook wel dat hij het milieu niet helpt met ruim 2.400 kilo aan bulderend pick-upgeweld, maar nu het nog kan wil hij graag nog één keer genieten van al die verwennerij. Dan maar iets verder lopen naar kantoor …