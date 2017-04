Slideshow

Tesla Model X P100D Vlieggewicht

Een Tesla die alles en iedereen zoek rijdt, vindt Tesla nog niet snel genoeg. Daarom komt er een nog snellere versie. Gewoon, omdat het kan.

Elektrische auto's zijn al snel, maar sinds Tesla op zijn modellen vierwielaandrijving levert door middel van een extra elektromotor – met de D van Dual achter de typenaam – moeten zelfs supercars zich zorgen gaan maken als ze naast een Tesla voor het stoplicht staan. Op papier mogen ze dan een snellere 0-100-tijd hebben, maar de Tesla pakt op de eerste meters zoveel winst dat ze hoe dan ook een inhaalslag moeten maken. Zelfs 700 pkauto's als de Ferrari F12 en de Lamborghini Aventador hebben het zwaar, maar dat was ook al het geval met de P85D-variant van de Model S.

De grote SUV Model X is ook snel, maar hier tellen de kilo's. Toch was motorvermogen wel een dingetje. Tesla stelde dat de P85D ruim 700 pk had, maar dat ging over het maximumvermogen van de elektromotoren. Het bleek niet mogelijk om genoeg stroom naar die elektromotoren te krijgen om dat vermogen in de praktijk te benutten.



BIZARRE SPRINT

Dat de nieuwe Tesla Model X P100D, zoals zijn naam suggereert, een 100 kW-accupakket heeft, volstaat niet om een hoger maximumvermogen te creëren. Zaken als een goede accukoeling en slimme manieren om meer stroom naar de elektromotoren te leiden zorgen voor een reëel vermogen van 612 pk en niet minder dan 967 Nm aan koppel. Hierdoor zit de SUV in 3,1 seconden op 100 km/h. Deze toptijd vergt wel enige voorbereiding: de befaamde 'Ludicrous Mode' moet zijn ingeschakeld en vervolgens moeten de accu's worden opgewarmd om ze zo efficiënt mogelijk te laten werken. Dit duurt zomaar een uur en kost stroom, maar het resultaat mag er zijn.

Wij hebben er een nieuwe Nissan GT-R tegenover gezet en jawel: de Model X met zijn 2.400 kilo wint de dragrace over 400 meter. Dit terwijl de Nissan in 2,7 seconden op 100 km/h moet zitten en de Tesla er 0,4 seconde langer over doet. Hoewel de Nissan eerder de 100 aantikt, is de winst van de Tesla op de eerste 10 meter zo groot dat de sportieveling een achterstand moet goedmaken. De sprintcapaciteit van een Tesla went nooit. Het is bizar, verslavend en toont dat de toekomst wat dit betreft bij elektrisch rijden ligt.

Uiteraard is het niet de duurzaamste manier om met een volle accu om te gaan, maar omdat de P100D een beloofd bereik heeft van ruim 540 km en bij normaal rijden zeker 400 km haalt, ook in de winter, kun je veel lol maken voordat je strandt. En als je het dak van je huis vollegt met zonnecellen, hoef je je geen moment schuldig te voelen over verspilling. Voor mensen die bang zijn dat een Porsche 911 Turbo S of een Bugatti Veyron toch sneller is: neem dan de Tesla Model S P100D. De sedan is nog sneller dan de SUV en doet 2,7 tellen tot 100 km/h. Waanzinnig!

Oordeel + Bizar snel

Bizar snel + Meer dan 500 km range - Zelfs zonder bpm érg duur

Zelfs zonder bpm érg duur - Flink stuk logger dan de Model S