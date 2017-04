Slideshow

Suzuki Swift Lichter en leuker

Eigenwijsheid valt Suzuki sowieso al niet te ontzeggen, maar met de nieuwe Swift heeft het merk wel echt een opvallende zet gedaan. Zowel in de lengte als in de hoogte krimpt het nieuwe model namelijk ten opzichte van het oude. Is Suzuki de weg kwijt? Nee.

Dat een automodel bij een generatiewisseling lichter wordt, komt vaker voor, maar dat de buitenmaten afnemen, is uniek. Toch gebeurde het bij de nieuwe Suzuki Swift. Hij werd een centimeter korter en anderhalve centimeter lager, maar omdat de wielbasis en de breedte dan weer toenamen, biedt hij toch meer interieurruimte dan het uitgaande model. De bagageruimte meet voortaan 264 liter en, belangrijker, je kunt nu zonder schaamte aan een volwassene vragen om op de achterbank plaats te nemen, want zowel de hoofd- als de beenruimte laat dat nu toe. Dat was voorheen wel anders. Goed, een Fabia of Corsa heeft nog altijd meer inhoud, maar de Swift kan nu beter dienstdoen als enige auto binnen een gezin.

Onderliggende reden van de gewijzigde afmetingen en verbeterde inhoud heet Heartect, het lichtgewichtplatform van Suzuki waarop ook de Ignis en Baleno staan. Alleen al het platform weegt 30 kilo minder dan het uitgaande en als geheel slankte de toch al niet al te zware Swift ruim 100 kilo af. Daarmee komt het totaalgewicht, afhankelijk van de motor en de uitvoering, uit op rond de 900 kilo en dat biedt een aantal voordelen. Ten eerste scheelt het in de wegenbelasting en ook het verbruik profiteert. Uit ervaring met de Baleno weten we dat in de praktijk 1 op 17 met groot gemak haalbaar is. Ook het weggedrag heeft baat bij een lager gewicht.

De Swift was altijd al een leuk sturende auto en met dank aan de afslankkuur neemt de pret eigenlijk alleen maar toe. In eerste instantie zit er bij het insturen meer rol in de koets dan je zou verwachten, maar eenmaal gezet, houdt de kleine Japanner prima zijn lijn vast en wanneer je met het gas varieert, stelt de Swift voorspelbaar en gewillig zijn koers bij. De besturing biedt niet echt gevoel, maar is precies genoeg om vertrouwen te wekken. Een positieve eerste indruk, zeker met de Ecopia-banden in gedachten, die natuurlijk niet zijn gericht op maximale grip. De wendbaarheid is bovendien een voordeel in de stad, waar de Suzuki zich gemakkelijk door het verkeer laat manoeuvreren. Het comfort blijft daarbij alleszins redelijk. Slecht wegdek vangt de Swift keurig op, al laat het onderstel daarbij wel duidelijk van zich horen. Rechtuit op de snelweg voelt de auto bovendien minder stabiel dan sommige concurrenten. Het lage gewicht en de lichte en rond de middenstand wat onvoorspelbare besturing maken de auto beweeglijk.

Niet alleen het weggedrag gaat er dankzij het lage gewicht op vooruit, het komt de prestaties eveneens ten goede. Suzuki levert twee motoren: een 1,2-liter viercilinder die zonder turbo 90 pk en 120 Nm produceert en een 1,0-liter driecilinder mét turbo, goed voor 112 pk en 170 Nm. Bij de introductie rijden we met de sterkste; net als in de Baleno vallen de prestaties in positieve zin op. Goed, het duurt even voordat de turbo druk opbouwt, maar eenmaal voorbij de 2.000 toeren per minuut komt de Swift er uitstekend mee vooruit. Daarbij roffelt de motor vrolijk en hoewel er af en toe wat trillingen voelbaar zijn, wordt dat nooit storend. De vijfbak schakelt exact genoeg, voelt wat rubberig, maar overschrijdt daarmee niet de grenzen van het redelijke.

MILD HYBRID

Exclusief voor de duurste Stijl-versie is het Smart Hybrid Vehicle by Suzuki-systeem. Een starter/generator zorgt er niet alleen voor dat de motor wordt stilgezet en weer kan worden gestart, maar slaat ook de energie op die bij uitrollen vrijkomt. Onder grote last ondersteunt het systeem de verbrandingsmotor vervolgens met die energie. Daardoor lijden de prestaties niet onder het iets hogere gewicht, terwijl het verbruik toch wordt teruggedrongen. Ten opzichte van de versies zonder SHVS bespaar je zo'n zeven gram CO2 per kilometer. Je krijgt het echter alleen maar als je de duurste versie bestelt en ook alleen in combinatie met de handbak. Dat maakt de CVT-automaat op de 1.2 en de zestrapsvolautomaat van de 1.0 prijzige opties. Dat is niet de enige typische keuze met betrekking tot de uitrusting. In principe houdt Suzuki het lekker overzichtelijk: er zijn drie versies, met de namen Comfort, Select en Stijl. De basisversie valt niet te combineren met de 1,0-liter turbomotor. Het merk verwacht het meeste van de Select, die € 16.749 kost met de 1.2 of € 17.999 met de 1.0 Turbo. Met onder meer 16-inch lichtmetaal, airco, een achteruitrijcamera, een multimediasysteem dat CarPlay en Android Auto ondersteunt en zelfs stoelverwarming lijkt die aardig compleet. Zaken die je dan weer zou verwachten, zoals een in diepte verstelbaar stuurwiel en elektrisch bedienbare ramen achter, ontbreken echter op die versie. Wil je dat, dan moet je meer dan € 2.000 extra spenderen en voor de duurste uitvoering gaan. Dan krijg je er wel weer onder meer adaptieve cruisecontrol, een automatisch ingrijpend remsysteem en ledkoplampen bij.

HAALBARE AMBITIE

De prijsstelling is op zich dus niet verkeerd, maar de indeling van de uitrusting is een tikkeltje merkwaardig, zeker omdat een in diepte verstelbaar stuurwiel voor de zitpositie veel goed kan doen. Gezien de korte zittingen van de vrij zachte stoelen geen overbodige luxe. Wat meer ondersteuning was welkom geweest, maar echt slecht is het niet. Bovendien ging de sfeer aan boord erop vooruit in verhouding tot zijn voorganger. Ook hier geldt dat de concurrentie er niet mee op achterstand wordt gezet, maar een verbetering is het zeker. De afwerking en ergonomie zijn beide heel redelijk, al moet erbij worden gezegd dat het voornamelijk zwarte plastic wat goedkoop aandoet. Het voldoet echter en datzelfde zou je kunnen zeggen van het multimediasysteem. Het is zeker niet het snelste of het mooiste, maar laat zich gemakkelijk bedienen. Alles bij elkaar laat de nieuwe Swift een positieve eerste indruk achter. Er zijn absoluut mindere punten aan het model, maar geen daarvan hoeft echt een breekpunt te vormen, zeker niet met de uiterst redelijke prijsstelling in het achterhoofd. Het wendbare, speelse karakter blijft behouden en de grootste minpunten van het vorige model zijn effectief aangepakt. Combineer dat met het lage gewicht en de bijbehorende voordelen en je hebt een auto die zowel rationeel als emotioneel aantrekkingskracht heeft, zeker als je voor het kenmerkende uiterlijk valt. Dat maakt de ambitie van 1.600 exemplaren die de Nederlandse importeur uitspreekt wat ons betreft zonder meer haalbaar.

Oordeel + Lichtgewicht

Lichtgewicht + Redelijke prijs - Vreemde indeling van de uitrusting

Vreemde indeling van de uitrusting - Niet overal even geraffineerd