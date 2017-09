Slideshow

Subaru XV Vertrouwd design, nieuwe techniek

Op het eerste gezicht ziet de Subaru XV er net zo uit als de vorige versie, maar onderhuids is het een compleet nieuwe auto.

Eigenzinnig oogde de Subaru XV altijd al: aan de bovenkant is het een brave hatchback, aan de onderkant heeft hij zwarte kunststof beschermstukken die duidelijk maken dat hij ook buiten de gebaande paden vooruit kan. Maar deze auto mag dan een vreemde eend in de bijt zijn, de klanten zijn er gek op: in Europa moet de XV alleen de Forester voor zich dulden in de lijst van bestverkochte Subaru-modellen. Geen wonder dus dat het Japanse merk bij de opvolger heeft vastgehouden aan het concept.

Toch is de XV compleet nieuw; het is de eerste Subaru die gebruik maakt van het nieuwe Global Platform. Dat onderstel is variabel qua lengte, zodat het kan worden toegepast bij alle toekomstige modellen van het merk. De kortere variant, die niet alleen voor de XV maar in bijna identieke vorm ook voor de toekomstige Impreza gebruikt gaat worden, heeft een 30 millimeter grotere wielbasis dan het platform van de huidige XV-generatie. Dat merk je in het interieur; met name achterin heb je aanzienlijk meer bewegingsvrijheid dan in de XV die nu nog in de prijslijsten staat.

HOOGSTE SCORE

Een andere belangrijke stap heeft Subaru gezet op het gebied van carrosseriestijfheid. Die zorgt aan de ene kant voor meer veiligheid, waardoor het model bij Japanse crashtests de hoogste score ooit behaalde. Bovendien zorgt die stijfheid voor een comfortabeler rijgedrag doordat de carrosserie minder in beweging is, zeker op slecht wegdek. En het nieuwe onderstel staat garant voor meer rijdynamiek: de compacte XV rijdt lichtvoetiger dan voorheen en heeft minder last van onderstuur. Ook reageren het remsysteem en de besturing sneller dan bij de vorige generatie.

De nieuwe motor weet minder te overtuigen. De tweeliter benzinemotor heeft directe inspuiting, waardoor het vermogen en het koppel zijn toegenomen. De reactie op het gaspedaal valt echter tegen, in elk geval in ons voorserietestexemplaar. De traploze automaat helpt daarbij ook niet. Je ontkomt er niet aan, want een handbak is voortaan niet meer leverbaar, net zomin als de tot op heden geleverde 150 pk dieselmotor. Het enige alternatief: de grotendeels ongewijzigde 1,6-liter benzinemotor met 114 pk.

Een revolutie is de nieuwe Subaru XV niet, hoewel hij compleet nieuw is ontwikkeld. Uiterlijk blijft deze SUV-achtige Subaru een gevalletje love it or hate it. De verplichte combinatie van benzinemotor en traploze automaat zal niet bij elke bestuurder in de smaak vallen.

Oordeel + Kan ook in het terrein uit de voeten

Kan ook in het terrein uit de voeten + Veel interieurruimte - Trage reactie op het gaspedaal

Trage reactie op het gaspedaal - Geen handbak verkrijgbaar