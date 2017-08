Slideshow

Subaru Outback Beste buitenbeentje voor

Het is bijna niemand opgevallen, maar Subaru heeft de Outback vernieuwd. En dat terwijl dit een verrassend prettige auto is. De vraag is alleen: wie wil hem hebben?

Sommige merken verdienen meer. Meer waardering, meer aandacht, meer kopers. Wat ons betreft valt het sympathieke en eigenzinnige Subaru zeker in die categorie, al heeft het merk het niet makkelijk in Nederland. Wat heet, sinds 2008 wisten de Japanners niet meer dan duizend auto's per jaar te verkopen en moeten we bijna wel van een merk in de marge spreken. En dat terwijl hun producten op zich vaak zeer de moeite waard zijn, die in andere landen veel betere verkoopcijfers laten zien.

Neem de Outback, de stoerder gemaakte variant van de Legacy Touring Wagon (die in ons land al niet meer leverbaar is). Deze ruime stationcar biedt een combinatie van eigenschappen die je maar bij weinig merken ziet. Om te beginnen beschikt hij over standaard vierwielaandrijving en drijft een boxermotor die wielen aan. Dat levert in het geval van de benzineversie een aandrijflijn op die een aanhanger van maar liefst 2.000 kilo mag trekken. Maar hoe kan het dan toch dat dit jaar pas tweeënnegentig Nederlanders voor een nieuwe Outback hebben gekozen: is dit een typisch gevalletje 'onbekend maakt onbemind'?



FEITELIJKHEDEN

Een tussentijdse modelupdate moet het tij keren, al zijn de veranderingen aan de Outback niet heel zichtbaar. Aan de buitenkant valt vooral een nieuwe neus op, met anders getekende bumpers en een modernere grille. Op de testauto heeft die de optie van fijnmazig gaas in hoogglanslak, onderdeel van een bodykit ter waarde van € 1.395. Het geeft de Subaru een onverzettelijk voorkomen, maar kan naar onze mening niet ondervangen dat hij wat bedaagder oogt dan concurrerende modellen. Vergelijk je hem met andere opgehoogde stationcars, zoals de Audi A6 Allroad, Volvo V90 Cross Country en Mercedes-Benz E-klasse All Terrain, dan mist een Outback de flamboyante elegantie die dat soort modellen voor veel mensen aantrekkelijk maakt. Een Outback valt niet op, ook niet tussen 'gewonere' stationcars, zoals de Mazda 6 en Renault Talisman, terwijl SUV's van vergelijkbare grootte veelal imposanter ogen. Ga je echter verder kijken dan smaakgevoelige zaken als de vormgeving van buitenkant en de ietwat inspiratieloze cockpit, dan ontdek je een auto die met feitelijkheden overtuigt. Zo is een Outback serieus ruim; niet alleen voorin, maar zeker ook op de achterbank en in de riante bagageruimte die minimaal 559 liter slikt. Bovendien biedt hij veel comfort. De stoelen zijn weliswaar wat vlak, maar zitten riant, het onderstel is mooi soepel en de cabine blijft prettig stil.

Subaru heeft naar eigen zeggen meer werk gemaakt van de isolatie en paste de cvt-automaat aan, waardoor ook het motorgeluid meer op de achtergrond blijft – ook als de 2,5-lliter viercilinder flink moet werken om z'n volle 175 pk en 235 newtonmeter te benutten. Met name onder volle acceleratie hoor je de boxer lekker brullen, maar verder vormt de Outback een oase van rust. Het rijgedrag is daarbij niet bijzonder: de Subaru laat zich licht bedienen en zorgt vooral voor een moeiteloze reis.



GOEDE AANBIEDING

Subaru heeft al met al een aangenaam volwassen auto gemaakt van de vernieuwde Outback. Een serieuze familievriend bovendien, die op adequate wijze is voorzien van (hulp-)systemen en comfortverhogende maatregelen. Zo is adaptieve cruisecontrol standaard, heb je altijd een achteruitrijcamera, volautomatische airco met pollenfilter en verwarmbare voorstoelen. Bovendien verbeterde Subaru het Eyesight-systeem, dat onder meer helpt om ongelukken te voorkomen en de Outback binnen de lijnen van de rijbaan houdt. De veelvuldige piepjes die het systeem laat horen, gaan echter snel irriteren. Voegt er bijvoorbeeld een auto vóór je in, terwijl de actieve cruisecontrol is ingeschakeld, dan meldt de auto dat niet alleen met graphics op het dashboard, maar klinkt er ook een hoogst overbodig geluidssignaal. Dat is ergerlijk, maar verder heb je aan luxe geen gebrek.

De riante standaarduitrusting is dan ook zeker een argument om deze Subaru te overwegen. De auto op deze pagina's is bijvoorbeeld een fully loaded Outback 2.5i Premium (met onder meer leren bekleding, 18-inch wielen, een Harman Kardon-audiosysteem en een glazen panoramadak) die € 51.790 kost. Dat lijkt veel geld, maar bij Volvo begint een V90 Cross Country pas bij € 67.515, terwijl een Audi A6 Allroad vanaf zo'n € 74.000 pas de jouwe genoemd kan worden. Ten opzichte van die concurrenten, die weliswaar fraaiere interieurs

en modernere vormgeving hebben en zo een meer 'premium' indruk wekken, heeft Subaru dus een ronduit goede aanbieding in huis. Een groter 'probleem' voor de Outback schuilt hem in de stevige opkomst en populariteit van middelgrote SUV's. Op het eerste gezicht zijn het geen directe concurrenten, maar auto's zoals de Nissan X-Trail en Skoda

Kodiaq kosten doorgaans minder, terwijl ze voor veel mensen toch voldoende ruimte en de juiste uitstraling bieden. Zodoende blijft de vernieuwde Outback een beetje tussen wal en schip spartelen. En dat terwijl hij zeker de overweging waard is …