Subaru Levorg Eyesight De auto die kan kijken

De meeste automatische remsystemen maken gebruik van een radar. Zeker effectief: zit er een object voor de auto en lijkt het dat de bestuurder daar niet op tijd op zal reageren, dan remt de auto vanzelf. EyeSight van Subaru remt ook. De auto heeft echter geen radar, maar – de naam verraadt het al - een setje ogen.

Oké, je doet het natuurlijk nooit en ik evenmin: even je smartphone pakken als je aan het autorijden bent. Maar voor degenen die het wél eens doen: even wegkijken kan het verschil tussen leven of dood betekenen. De vraag is dan of het opzoeken van een muziekalbum of het beantwoorden van een appje dat waard is. Gelukkig voor de automobilisten die dit wel eens doen, kijkt de auto steeds vaker met je mee. Er zijn allerhande systemen gemeengoed geworden die op het laatst op de rem trappen als je in stadsverkeer even niet oplet, of die je snelheid verminderen op de snelweg als het verkeer plots afremt.

Subaru heeft op de Outback en Levorg het EyeSight-systeem. En eigenwijs als het DNA van het merk is, werkt het ook net even anders dan bij andere merken. De Subaru is voorzien van een stereocamera, direct naast de achteruitkijkspiegel op de voorruit. Deze kijkt met de bestuurder mee en kan risico's herkennen. Het grote verschil met andere radarsystemen is dat EyeSight dankzij het stereobeeld én de software diepte kan detecteren en objecten daadwerkelijk kan herkennen. Zo ziet hij het verschil tussen een vangrail en een kinderwagen. Het systeem werd een tijdje geleden op de Outback geïntroduceerd en zit vanaf nu in een vernieuwde versie standaard op de Levorg. Die nieuwe versie heeft ook nog eens een 40 procent grotere kijkhoek.

Dat de EyeSight alert is, merk je al vrij snel, want wie zich wat te gejaagd in het stadsverkeer begeeft, wordt regelmatig middels een rood scherm en een elektronisch piepje op de vingers getikt als hij wat sneller dan zijn voorganger gaat. Dat is de pre-collision warning die dan wordt ingeschakeld. Zou je het nog bonter maken en niet reageren, dan grijpt het systeem resoluut in door automatisch te remmen. Zoiets proberen we graag uit, maar liever wel onder gecontroleerde omstandigheden, zodat de kans op schade en letsel zo klein mogelijk is.

PIEPSCHUIM

We plakken een foto van een levensgrote Subaru Outback op een piepschuim wand en rijden met een gangetje van 40 km/h op de muur af. En dan gaat het ineens razendsnel. Een waarschuwingspiep, even licht remmen en dan uiteindelijk vol in de ankers. Op zo'n 30 cm van de fictieve voorganger staat de Levorq stil. Geen centje pijn. We herhalen het nog een paar keer – soms wat sneller, soms wat langzamer – maar de auto stopt telkens netjes op dezelfde plek. Overigens blijft de motor dan wel gewoon lopen, met de versnelling ingeschakeld, maar houdt hij de rem vast, zelfs als je in paniek zou uitstappen.

Daarnaast trekt EyeSight zich er niets van aan of je al dan niet zelf al aan het remmen was: als je niet hard genoeg trapt, trapt hij gewoon bij. Ook dit is een belangrijk verschil met veel andere systemen, die namelijk niet actief zijn als je zelf aan het remmen bent. Het werkt met een maximaal relatief snelheidsverschil van 50 km/h. Een stilstaand object mag je dus niet sneller naderen dan 50 km/h, maar als de auto voor je 80 rijdt, kun jij met 130 achterop komen.

Dit actieve remsysteem is trouwens maar één functie van EyeSight. Een rijstrookwaarschuwing waarschuwt als je boven de 65 km/h van baan dreigt te wisselen zonder richting aan te geven. Reageer je niet op de pieptoon, dan voert hij een kleine stuurcorrectie uit om je toch in het spoor te houden. Adaptieve cruisecontrol kun je inschakelen tussen de 0 en 180 km/h, zodat hij ook als fileassistent dienst kan doen. Met één opmerking erbij: zodra de auto stilstaat, schakelt het systeem uit. Als het verkeer in beweging komt, moet je het gaspedaal even aanraken om het opnieuw te activeren.



PRIJZEN OMHOOG

EyeSight zit sinds september op alle Levorgs, die sowieso iets zijn opgeknapt. Betere geluidsisolatie, een groter beeldscherm in de Comfort-uitvoering en standaard DAB+. Er zijn maar twee versies beschikbaar, die dezelfde 1,6-liter turboboxermotor hebben met CVT. De duurdere Premium – op deze pagina's – heeft dan nog leren bekleding, 18-inchwielen, een

schuifdak en navigatie. De prijzen stegen trouwens met € 1700, waardoor instappen nu € 38.500 (rijklaar) kost.