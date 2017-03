Slideshow

Smart Forfour Electric Drive De fijnste Smart

Een elektrische Smart kennen we al, althans als tweezitter. Nu is ook de vierdeurs variant geëlektrificeerd. Heeft Mercedes daarmee een wapen om te overleven in de stadsjungle van morgen?

Dezelfde techniek, maar dan met tweemaal zo veel zitplaatsen: na de Smart ForTwo Electric Drive kunnen we nu ook uitgebreid kennismaken met de vierzits ForFour. Nou ja, uitgebreid … De opgegeven actieradius van de vierzitter bedraagt slechts 155 kilometer. Uit ervaring weten we dat er daarvan in de praktijk zelden meer dan 110 tot 120 overblijven. Ai! Waar de hele auto-industrie voortdurend druk bezig is de elektrische auto meer reikwijdte te geven — onder de 400 kilometer tel je met een nieuw model eigenlijk niet meer mee — is de range van de nieuwe elektrische Smart vergelijkbaar met die van een benzineauto waarvan het tanklampje begint te branden. Smart zet de auto neer als pure stadsauto en zegt dat 90 procent van de ritten in stedelijk gebied niet langer is dan 75 kilometer. Dus die theoretische 155 kilometer moet volgens het merk meer dan genoeg zijn. Er valt iets voor te zeggen; hoewel de Smart ForFour iets volwassener is dan de tweezits variant, is het nog steeds niet de auto om kilometers mee te vreten.



RADARRECUPERATIE

Over de benzinemotoren en de daaraan gekoppelde versnellingsbakken van Smart zijn we nooit echt enthousiast geweest. Te weinig geraffineerd. Hoe anders is dat bij de elektrische versie! Z'n 81 pk en 160 Nm komen zonder aarzeling of hinderlijke schakelpauzes vrij. De aandrijflijn is prima in staat om de compacte vierdeurs rap met het stadsverkeer te laten meekomen. Geen moment kom je vermogen tekort; je voelt dat de elektromotor bij de begrensde topsnelheid van 130 km/h nog niet aan zijn maximum zit. De Smart remt bij het liften van het stroompedaal gewoonlijk slechts in bescheiden mate op de motor af; hij rolt meer uit dan dat hij energie recupereert. Dat verandert wanneer de radar onderin de voorbumper detecteert dat de auto vóór je afremt (of dat je hem te dicht nadert). In dat geval wordt bij het loslaten van het pedaal plotseling nadrukkelijker op de motor afgeremd en zie je de naald van de energiemeter op het dashboard in het groene gebied schieten.

De elektrificatie is niet ten koste gegaan van de toch al bescheiden interieurruimte. De elektromotor is gemonteerd op de plek waar anders de verbrandingsmotor zit; achterin onder de vloer van de kofferbak. Het accupakket huist onder de bodem. Dit extra gewicht bevindt zich aan de gunstige kant van het zwaartepunt, wat samen met de aan de extra kilo's aangepaste dempers en veren een stabiel weggedrag oplevert. Hij rijdt prettiger en volwassener dan de conventioneel aangedreven ForFour.

ACHTERBANKVERWARMING

Net als de andere Smarts kun je ook de Electric Drive op smaak brengen met accessoires en kleuraccenten. De meest nuttige optie is wellicht het winterpakket. Dat bestaat uit extra isolatiemateriaal in de deuren, het dak en de vloer. Verder omvat het een stuurwiel dat elektrisch kan worden verwarmd, net als de voorstoelen én de zitjes achterin. Je bedient deze elektrische verwarming met een druk op de knop of desgewenst via een app op je smartphone, bijvoorbeeld wanneer je voor vertrek het interieur van de auto op temperatuur wilt brengen met elektriciteit uit de laadkabel in plaats van uit het accupakket. Alles om de bescheiden actieradius niet nog verder te laten krimpen.

Wat de elektrische ForFour in Nederland gaat kosten, wil Smart nog niet zeggen. Maar om een idee te geven: in Duitsland begint de prijslijst voor de tweezitter bij € 21.940. In Nederland is de ForFour bij de benzineversies — afhankelijk van het uitrustingsniveau — zo'n € 300 tot € 600 duurder dan de ForTwo. Wat Smart wel al kwijt wil, is dat er in tegenstelling tot bij de vorige generatie geen mogelijkheid meer bestaat om de auto te kopen, terwijl je de accu via een separaat contract huurt. De Electric Drive zal daardoor ongeveer tweemaal zo duur zijn als een benzinegestookte basis-Smart. Maar goed, dan heb je met zijn fijne aandrijflijn en stabiele onderstel wel de prettigst rijdende Smart die er te koop is.

Oordeel + Fijne aandrijflijn

Fijne aandrijflijn + Stabiel weggedrag - Beperkte actieradius

Beperkte actieradius - Krap achterin

