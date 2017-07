Slideshow

Skoda Octavia RS245 Pret in gezinsverpakking

Skoda heeft de Octavia RS zowel optisch als technisch onder handen genomen: meer pk’s, sneller van nul naar honderd en strakker de bocht om. Maar kun je hiermee nog wel fatsoenlijk met de hele familie op pad?

Begin dit jaar heeft Skoda de Octavia een opfrisbeurt gegeven, waarbij de nieuwe neus gesplitste koplampunits kreeg – onderwerp van menig discussie. De facelift betrof aanvankelijk alleen de reguliere versies, de potente RS bleef buiten schot. Sterker nog, de RS stond helemaal niet meer in de prijslijst. Maar er is hoop voor de liefhebbers: voorzien van het herziene front is de RS terug. De RS is aan opvallende 19-inch wielen en tal van zwarte accenten (onder meer de grille, de dakrails en de spiegels) te herkennen. Met een geoefend oog zou je kunnen zien dat de auto anderhalve centimeter lager staat dan de andere Octavia's. Gebleven is de grote hoeveelheid ruimte aan boord, voor zowel passagiers als hun bagage, net als de typische Skoda-gimmicks, zoals de ijskrabber achter de tankklep en de houder voor een afvalzakje in het portiervak. Het blijft immers gewoon een Skoda. Maar de Tsjechen laten het niet alleen bij een paar cosmetische aanpassingen, ook de techniek is tegen het licht gehouden. De prestaties zijn verhoogd, het vermogen steeg met 15 pk naar 245 pk (vandaar dat de auto voluit Octavia RS 245 heet). Om dat toegenomen geweld de baas te kunnen, zijn ook onderstel en transmissie aangepast.

Adrenalinestoot

Onze eerste kennismaking met de vernieuwde RS betreft een Combi met DSG; deze transmissie heeft voortaan zeven in plaats van zes overbrengingen. De auto heeft duidelijk twee gezichten. In de Eco of Comfort-modus gedraagt hij zich als een bedeesde gezinsauto. Gaat de knop echter op Sport, dan wordt het anders, alsof er een stoot adrenaline door de auto heen gaat. En dat is niet alleen het gevolg van een relatief eenvoudige software-update, ook de hardware is aangepast. Denk hierbij onder andere aan een nieuwe turbo, een herzien spruitstuk, een andere uitlaat (met minder tegendruk), een nieuwe brandstofpomp en verbeterde injectoren. Het resultaat is een lekker gretig op het gaspedaal reagerende motor, die van een turbogat praktisch niets lijkt te weten. Geen moment hebben we het gevoel dat we trekkracht tekortkomen, bij lage noch bij hoge toerentallen. Deze machine wil vooruit, sneller en sneller!

In D laat de versnellingsbak overigens een weinig sprankelende indruk achter; hij neemt te veel de tijd om over z'n schakelmoment na te denken. We ervaren het vaker in auto's met deze transmissie. Hoe anders is dat wanneer je de bak met een tik tegen de pook in S zet (wat overigens automatisch gebeurt wanneer je de sportieve rijmodus kiest). Ineens weet de bak precies wanneer er geschakeld moet worden en doet dat razendsnel. Je kunt je er met de flippers achter het stuur wel mee bemoeien, maar de elektronica weet zelf prima wat er moet gebeuren.

In de sportstand is de Octavia een verrassend uitnodigende machine. De besturing is niet grensverleggend, maar zeker afdoende direct met genoeg feedback. Het sportonderstel (met de optionele, elektronisch geregelde schokdempers) levert samen met de Pirelli P Zero's een nauw contact met het wegdek op. Verder draagt het elektronisch geregelde sperdifferentieel (geleend van de Volkswagen Golf GTI) op een heel subtiele manier z'n steentje bij aan het verbeteren van de tractie. Alles bij elkaar resulteert het in een auto die op een speelse, maar vooral ook veilige manier uitnodigt om de grenzen op te zoeken.

De Octavia RS 245 is pas vanaf aankomende zomer te bestellen. Hoewel een officiële prijslijst nog niet gepubliceerd is, moeten we volgens Skoda voor de hatchback met handbak denken aan een vanafprijs van zo'n € 46.000 en voor de Combi zo'n € 900 extra. Hiermee is de Skoda iets duurder dan de bijna 300 pk sterke Seat Leon Cupra. Is de Skoda daarmee kansloos? Zeker niet. Met z'n ruimere interieur is de Skoda wellicht het nuchtere alternatief voor de meer hardcore Seat.

Oordeel + Comfortabel én dynamisch

Comfortabel én dynamisch + Ruim interieur - DSG in D weinig sprankelend

DSG in D weinig sprankelend - Niet goedkoop