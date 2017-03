Slideshow

Skoda Octavia

Het uiterlijk van de Skoda Octavia is gefacelift. Deze keer veranderde het meer dan dat van zijn MQB-broers binnen het VW-concern. Maar een beetje meer gezichtsbeharing maakt hem niet meteen een stoere jongen.

Toen de eerste foto's van de nieuwe Octavia eind vorig jaar loskwamen, waren de reacties niet allemaal even positief. De neus had veel weg van de vorige generatie E-klasse. Over het resultaat liepen de meningen sterk uiteen. Daarom zette onze nieuwsdesk er op de website een enquête bij. Is dit een vooruitgang of niet? Zo'n 1.600 stemmen later waren de kampen zo'n beetje fiftyfifty verdeeld. In ieder geval heeft de auto kennelijk geen middleof-the-road-design waar mensen niet eens een mening over hebben. De auto is bovendien gemakkelijker van de pre-faceliftversie te onderscheiden dan bijvoorbeeld bij de Seat Leon en de Audi A3, die een facelift ondergingen waarbij de design-update veel minder in het oog sprong.



UPDATES

Het interieur is ook enigszins vernieuwd; het gaat niet om wereldschokkende aanpassingen, maar her en der is het materiaal wat mooier. De auto mag bovendien verder meedelen in de technische innovaties van de VW Groep. Denk aan betere adaptieve cruisecontrol, actieve botswaarschuwing, side-detection en pre-crash assist: op dat vlak is de Skoda weer helemaal bij de les. Het meest in het oog springt het nieuwe (optionele) multimediasysteem,

met een opvallend groot touchscreen. Vergelijken we dat met het nieuwe systeem in de Seat Leon, dan oogt dat van Skoda niet alleen mooier, maar is het ook veel prettiger in de bediening. Omdat we eerder zagen hoe Skoda met zijn SUV Kodiaq afstand neemt van de Seat Ateca, wordt het steeds duidelijker dat de Tsjechen nu meer luxe mogen uitstralen dan de Spaanse VW-tak. Los daarvan zijn de merken natuurlijk anders gepositioneerd.

Qua rijden staan de Leon en de Octavia mijlenver uit elkaar. Skoda is nu merkbaar het meest comfortabele merk binnen het VW-concern (los van Bentley, natuurlijk …). De Octavia is zo soepel geveerd dat hij bijna te week is. Op geen enkele manier word je als bestuurder betrokken bij het rijden. De auto reageert afstandelijk en deint behoorlijk bij een koerswisseling. In ruil daarvoor wordt elke harde richel of oneffenheid weggewerkt. Maar als je af en toe ook wat plezier in autorijden wilt hebben, is de Octavia geen auto voor op je shortlist. Zijn sterke punt is meer het gebruiksgemak, te beginnen met de overvloed aan ruimte. Voor het C-segment is de Octavia nog altijd ongeëvenaard groot. De ruimte op de achterbank is dik in orde en de kofferbak is zelfs bizar groot. De stationwagon gaat hier over de 600 liter heen; klap je de banken om, dan ga je zelfs over de 1.700 liter. Geen concurrent in deze klasse die ook maar in de buurt komt.

MOTOREN

Wij reden de fijne 1.4 TSI met 150 pk, maar zolang je niet vaak met volle auto over de Alpen trekt, kun je met de 115 pk 1.0 TSI al voldoende uit de voeten. Het motorengamma kent overigens weinig nieuws, met drie TSI- en twee TDI-motoren. De dikste diesel krijgt een nieuwe DSG-automaat, maar daar blijft het bij. Dat is niet erg, want er valt weinig over die motoren te klagen. Zelfs de instappers leveren soepel vermogen over een breed toerenbereik.

De Octavia scoort ook met kleine, handige zaken. Behalve twee USB-poorten krijg je een 220V-aansluiting achterin, zodat laptops en tablets snel geladen kunnen worden of je een koelbox kunt laten draaien. Achter de tankklep vind je een ijskrabber, in de deur is ruimte voor een paraplu, onder de motorkap vind je een zaklamp; typische Skoda-gimmicks, die functie zwaar boven vorm stellen. In het dagelijks gebruik is de Skoda daardoor de ultieme alleskunner voor gezinnen. Zijn gunstige prijs is daarbij een bonus. Mocht de bestuurder ook lol willen maken als hij of zij alleen in de auto zit, dan is het wachten op de gefacelifte RSversie. De standaard Octavia is nog altijd het braafste jongetje van de klas, geen sfeermaker op een buurtfeest.

Oordeel + Bizar ruim

Bizar ruim + Goede aandrijflijnen - Comfort is tegen het weke aan

Comfort is tegen het weke aan - Weinig inspirerend om te rijden

