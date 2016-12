Slideshow

Skoda Kodiaq Beer van 'n Skoda

Keer op keer weet Skoda vertrouwde Volkswagen-techniek te voorzien van een iets grotere verpakking dan vergelijkbare modellen van zustermerken binnen het concern. Met de Kodiaq - de nieuwe Tsjechische midi-SUV - is het niet anders. Maar heeft de Kodiaq naast meer ruimte nog andere punten die in z’n voordeel spreken?

Na de MQB-SUV's van Volkswagen en Seat, respectievelijk de Tiguan en de Ateca, komt Skoda met z'n eigen variatie op dat thema: de Kodiaq. En volgens de Skoda-traditie is die midi-SUV net even groter dan die andere twee. De Kodiaq komt daarmee in het Skodaprogramma trouwens ook boven de Yeti, de eigenzinnige SUV uit 2009 waarvan we volgend jaar de opvolger gaan zien. Voor de Kodiaq heeft Skoda uitgebreid gebruik kunnen maken van de techniek die binnen het Volkswagen-concern aanwezig is. Dat levert weinig verrassends op, maar dat is de Tsjechen absoluut niet kwalijk te nemen. Ze weten er wel hun eigen kenmerkende speerpunten aan toe te voegen.

Behalve dat de Kodiaq groter is dan de Tiguan en de Ateca, krijgt hij net als bijvoorbeeld de Superb en de Octavia een hele reeks handige gimmicks en hulpsystemen mee. Denk aan zaken als automatisch uitschuivende portierbeschermers (bekend van de Ford Focus), paraplu's in het voorportier, een lampje in de kofferbak dat ook als zaklantaarn te gebruiken is, de ijskrabber achter het tankklepje en ga zo maar door.



AFGESTEMD OP COMFORT

Voor de aandrijflijn is er keuze uit drie benzinemotoren (van 125, 150 en 180 pk) en twee diesels (150 en 190 pk). Deze kunnen worden gekoppeld aan een handbak of een DSG-automaat en – het mag bij een SUV niet ontbreken – de Kodiaq is tevens verkrijgbaar met vierwielaandrijving. Onze eerste kennismaking met de Kodiaq is met de 150 pk-versie van de 1.4 TSI. Deze wordt alleen met voorwielaandrijving en zestraps DSG geleverd. Rijdend door een glooiend landschap kost het deze motor en transmissie geen enkele moeite om vlot en met behoud van comfort te versnellen. Gezien onze eerdere ervaring met een Seat Ateca die was voorzien van de kwieke 115 pk 1.0 TSImotor durven we gerust te stellen dat de 125 pk-variant in Nederland ook prima voldoet. De opzet van de auto is namelijk geenszins gericht op sportief rijgedrag. De auto voelt lekker stabiel aan en is zonder problemen op koers te houden. De besturing is wat afstandelijk, maar niet meer dan we bij bijvoorbeeld de Volkswagen Tiguan hebben ervaren. De veren en dempers zijn comfortabel afgestemd. Het behagen van de inzittenden staat bij de Kodiaq voorop.

ZEE AAN RUIMTE

De afwerking van de auto is netjes. Alles wat je beetpakt, voelt stevig en goed aan. Knopjes, toetsen, schakelaars, meters, displays; alles is logisch gegroepeerd en zo ingericht dat het weinig moeite kost om de auto te bedienen. Je hebt sowieso snel je draai gevonden in de auto. De zitpositie is net als de instap hoog, en eenmaal achter het stuur heb je veel ruimte tot je beschikking. Het stuur had iets verder in lengte verstelbaar mogen zijn, maar dat is alleen een issue als de bestuurdersstoel in de achterste stand staat. Ook op de achterbank kom je niet snel klem te zitten. Beenruimte is er in overvloed. Je vergeet bijna dat het hier om een afgeleide van een middenklasser uit het C-segment gaat. En met de hoofdruimte zit het ook wel snor. Alleen met het optionele glazen schuifdak schuur je als je een bovengemiddeld postuur hebt met je kruin langs de hemelbekleding. Zonder dat schuifdak is er geen vuiltje aan de lucht.

In de basis is de Kodiaq een vijfzitter. Voor wie zo af en toe met zes of zeven mensen op pad wil, biedt Skoda optioneel een derde zitrij (verwachte meerprijs: € 1.250). De instap naar die achterste achterbank vraagt niet veel inspanning en met de voorste achterbank iets naar voren geschoven (dat kan zonder dat de knieën van de passagiers op stoel 3, 4 en 5 klem komen te zitten) valt de beenruimte voor stoel 6 en 7 nog alleszins mee. De hoofdruimte is beperkt; net als bij de meeste andere SUV's en midi-MPV's zijn de achterste plaatsen alleen geschikt voor twee kleine kinderen.

JOYSTICK

Met 720 liter heeft de Kodiaq een serieus grote bagageruimte, die te bereiken is via een automatisch openende achterklep. Wie voor een derde zitrij kiest, moet (met de stoelen 6 en 7 neergeklapt) genoegen nemen met iets minder ruimte: een nog altijd zeer fatsoenlijke 630 liter. Staan alle stoelen rechtop, dan blijft er een bescheiden 270 liter over. Wanneer je daar niet mee leven kunt: afhankelijk van de gekozen aandrijflijnconfiguratie mag de Kodiaq

aanhangers trekken tot 2.500 kg. Skoda levert een automatisch uitklapbare trekhaak en voor wie achteruitrijden met een aanhanger lastig vindt, is er Trailer Assist beschikbaar. Met deze achteruitrijhulp loods je de aanhanger met de knop van de achteruitkijkspiegelverstelling als joystick zonder problemen de goede richting uit.

De Kodiaq staat pas na de jaarwisseling bij de dealers. Verkoopprijzen beginnen bij 28.990 euro. Ongeveer even duur als de Tiguan dus, maar de Skoda is minstens zo comfortabel en ruimer.

Lees ook: Dit kost de Skoda Kodiaq

Oordeel + Veel ruimte

Veel ruimte + Comfortabel onderstel - 3e zitrij alleen voor kleine kinderen

3e zitrij alleen voor kleine kinderen - Met schuifdak weinig hoofdruimte achterin