Skoda Citigo Mini Make Over

Amper een jaar na de eerste update geeft Skoda de Citigo nu al zijn tweede facelift. Alle zeilen worden bijgezet om het boodschappenwagentje met enig succes door de laatste fase van zijn levenscyclus te loodsen.

In 2012 maakten we kennis met de eeneiige drieling Volkswagen Up, Seat Mii en Skoda Citigo. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en heeft de Citigo zijn tweede update achter de rug. De eerste vond nog geen jaar geleden plaats en bestond uit gewijzigde koplampen, een regen- en lichtsensor en de integratie van je smartphone in het dashboard, inclusief de Move&Fun-app.; Nu vinden de Tsjechen de tijd rijp voor alweer een set nieuwe koplampen met daarnaast een nieuwe grille en bumper. Onder in die bumper prijken mistlampen waarvan er bij snelheden tot 40 km/h één gaat schijnen wanneer je de hoek omgaat, bochtverlichting dus.

NIET OVERGEMOTORISEERD

In het interieur kan een geoefend oog zien dat de wijzerplaten in het instrumentarium zijn voorzien van getallen in een ander lettertype. Verder is de Citigo voortaan verkrijgbaar met een stuurwiel dat voorzien is van leren bekleding en op de linkerspaak knopjes voor de telefoon en de radio. Voor het overige is het dashboard nog net zo rechttoe, rechtaan overzichtelijk met de knoppen voor klimaatregeling en multimedia fijn bovenin geplaatst. De smartphone-integratie in combinatie met de Move&Fun-app; is los bij te bestellen voor € 120. Het staat netjes, maar voor een paar euro haal je een universele telefoonhouder en navigeer je met een gratis app op je telefoon. Je hebt dan niet de voertuiggegevens, maar in de praktijk kunnen we prima zonder die informatie.

Aan de afmetingen van het interieur is niets veranderd. Voorin zit je ook prima wanneer je wat langer bent; er is ruimte genoeg in alle richtingen. Achterin houdt het ruimteaanbod echter niet over. Op de achterbank van een Hyundai i10 zitten we beter. Daarentegen zitten achterpassagiers in de Citigo wel ruimer dan in een Opel Karl. Dat laatste geldt ook voor de bagage. De kofferbak heeft een inhoud van 250 liter en dat is keurig voor een boodschappenauto.

Technisch is de Citigo gebleven zoals hij was. Zodoende is er weer de keuze uit een 68 pk aardgasmotor en een 60 pk benzinekrachtbron. Skoda bouwt de Citigo ook met een 75 pk sterke motor, maar die wordt bij ons niet geleverd. Wij hebben de auto gereden met de benzinemotor van 60 pk. Hiermee is de auto bepaald niet overgemotoriseerd. Veelvuldig moet er worden teruggeschakeld wanneer we willen versnellen. Wellicht komt dit mede door de vrij lange overbrengingen van de handgeschakelde vijfbak (er is ook een geautomatiseerde variant). Ieder nadeel blijkt echter ook zijn voordeel te hebben, want dankzij die lange overbrengingen maakt de motor op kruissnelheid relatief weinig toeren – ongeveer 2.850 tpm bij 130 km/h – en dat komt de rust in de auto ten goede.

Voor een aantal markten levert Skoda optioneel een 'rough-road'-pakket. Speciaal voor wegen met een moeilijk wegdek staat de auto dan 15 mm hoger op zijn poten. In Nederland wordt de kleine Tsjech alleen met het standaard onderstel geleverd. Daarmee is het in de Citigo prima uit te houden, al is het niet zo comfortabel als dat van bijvoorbeeld de Opel Karl.

SLIMMIGHEIDJES

Bij de grotere modellen onderscheidt Skoda zich ten opzichte van vergelijkbare auto's met meer ruimte. In de Citigo is dat niet het geval. Hij is vanbinnen precies even groot als de Up en de Mii. Toch geeft Skoda de auto wat merkidentiteit mee in de vorm van enkele praktische slimmigheidjes, zoals een paraplu onder de bijrijdersstoel, een afvalzakhouder in het portiervak, opbergnetjes aan de zijkanten(!) van de voorstoelen en een haakje in de handgreep van het dashboardkastje, handig voor bijvoorbeeld tassen bami. Wat bij de update evenmin is veranderd, is de prijs. Die bleef voor alle versies gelijk en begint bij € 11.690. Hiermee is de auto een paar honderd euro goedkoper dan de Mii en de Up. Of de Citigo ook de beste keuze is? Wellicht, maar het is een kwestie van uitrustingslijsten vergelijken en er uitpikken wat het meest naar je zin is. En wellicht kan de band met je dealer ook nog een rol spelen.

Overzichtelijk dashboard + Kleine slimmigheidjes - Weinig vermogen

Weinig vermogen - Navigatie alleen via telefoon