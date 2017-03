Slideshow

Seat Leon Cupra Feest van herkenning

Je kan veel zeggen van een Seat Leon Cupra, maar niet dat hij te weinig vermogen heeft. Toch krijgt de snelste Leon er bij zijn facelift tien pk bij. Klinkt goed, maar rationeel bezien komt het neer op een stijging van 3,4 procent. Wat merk je daar eigenlijk van?

Met het milde, maar duidelijk hoorbare gekerm van de Michelins op de vooras van de Leon Cupra als begeleiding komt een déjà vu-gevoel nog sneller opzetten dan de snelheidsmeter die al een aanzienlijke waarde aanwijst. Zelden leek een introductie van een model zó sterk op die van z'n directe voorganger. Vrijwel precies drie jaar geleden introduceerde Seat de derde generatie van de Leon Cupra op het circuit van Castellolí. Kennelijk beviel het, want voor de facelift van die derde generatie Leon Cupra keert het Spaanse merk terug naar dit circuit. Maar niet alleen het decor is identiek, ook de auto zelf blijkt verregaand hetzelfde gebleven. Er komt 10 pk bij en alle wijzigingen die al op de normale Leons zijn verschenen, zijn nu ook op de snelste versie doorgevoerd, maar aan de essentie verandert niets.

Nog steeds is het een loeisnelle hot hatch die tegen een (relatief) betaalbaar bedrag veel plezier biedt, maar niet altijd heel geraffineerd aanvoelt. Inmiddels rijdt de pacecar voor me een snelle combinatie van twee linkerbochten in, die dat laatste mooi illustreert. Officieel zijn het twee bochten, maar de snelste weg erdoorheen is ze als één bocht te nemen, waarbij je halverwege verder moet insturen om er vervolgens uit te accelereren. En waar een Mégane RS of Civic Type R dankzij hun sperdifferentieel bijna telepathisch met het gas te sturen zijn, wil het elektronische sperdifferentieel van de Cupra nog weleens aanvoelen alsof het eigenlijk ook niet meer zo goed weet hoe het weerstand moet bieden aan de geseling van 300 pk en 380 Nm. Dan schuift de auto ineens een stuk over z'n neus weg, waarna de elektronica alsnog een oplossing vindt. Bovendien zou er wat meer feedback in het stuur mogen zitten, zodat dit soort momenten beter aan te voelen zijn. Zie dit echter vooral in de context van een rijstijl die je alleen op een circuit regelmatig kunt bezigen, maar die op de openbare weg zelden tot de mogelijkheden behoort.

Als je regelmatig deelneemt aan trackdays, zijn de optionele Brembo-remmen die in het Performance Pack zitten wel aanraders. Ze bieden meer weerstand en blijven consistenter werken dan de standaardexemplaren; gezien het enorme geweld van de TSI-motor zijn ze hun meerprijs zeker waard. Jammer dat ze niet standaard zijn, zeker omdat de prijslijst mede door de bpm inmiddels pas bij zo'n € 40.000 begint.



ORKAAN VAN KOPPEL

Adaptieve schokdempers zijn wel standaard en van even grote waarde. Want de Leon Cupra mist misschien de laatste paar procent aan scherpte ten opzichte van voornoemde concurrentie, maar met de schokdempers in de normale stand is het wel een veel fijnere auto om na een trackday mee naar de supermarkt te rijden. Overigens is de Leon Cupra alleen geschikt voor boodschappendienst indien de bestuurder het gaspedaal niet te ver intrapt. Want niet alleen levert de 2.0 TSI voortaan 300 pk, maar ook – of vooral – 380 Nm aan koppel tussen 1.800 en 5.500 toeren per minuut. In de praktijk voelt dat aan als een orkaan van koppel die in elke willekeurige versnelling op afroep enorme sprongen voorwaarts mogelijk maakt. Van 0-100 km/h in 5,8 seconden grenst al zo'n beetje aan het hoogst haalbare met voorwielaandrijving, maar de manier waarop de viercilinder tussensprints afraffelt, is helemaal prettig gestoord. De motor reageert direct en spontaan en ramt vervolgens zo hard door het toerenbereik, dat bestuurders van een handgeschakeld exemplaar alert moeten zijn om niet in de toerenbegrenzer te vliegen. Die handbak werkt licht en schakelt met een prettige hoeveelheid gevoel, maar de koppeling lijkt moeite te hebben met al het geweld. Bij snel schakelwerk plakt de koppeling soms even. Als alternatief biedt Seat de bekende DSG-transmissie met dubbele koppeling aan. Die schakelt bliksemsnel en biedt meer comfort ten koste van een klein deel van de beleving.

NIEUWE TECHNOLOGIE

Aan de essentie van de Leon Cupra verandert dus weinig. De opvallendste wijzigingen zijn de zaken die ook bij andere Leons werden aangepakt bij de facelift. Nieuwe lichtunits, nieuwe veiligheidssystemen en technologie, zoals een draadloze telefoonoplader, doen hun intrede, evenals een nieuw multimediasysteem. Dat laatste is trouwens geen onverdeelde verbetering, want het gemis aan fysieke sneltoetsen zorgt ervoor dat bijna alles via het touchscreen moet. Desondanks is de vernieuwde Leon Cupra een feest, en niet alleen van herkenning.

Oordeel + Belachelijk snel

Belachelijk snel + Toegankelijk onderstel - Techniek heeft het zwaar

Techniek heeft het zwaar - Begint duur te worden

Video