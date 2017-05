Slideshow

Seat Ibiza Verwacht het verwachte

Wellicht ken je de gevleugelde uitspraak ‘verwacht het onverwachte’. Die mag je in het geval van de nieuwe Seat Ibiza vergeten. De kleine Seat is namelijk precies wat je ervan verwacht. Dat neemt niet weg dat het resultaat een uitstekende auto is.

Vanuit sommige hoeken lijkt de nieuwe Seat Ibiza zó sterk op de Leon, dat je drie keer moet kijken om het verschil te zien. Het uiterlijk brengt weinig verrassingen met zich mee. Onderhuids liggen de zaken echter volledig anders. Als eerste binnen de Volkswagen-groep mag de kleine Spanjaard namelijk gebruik maken van het nieuwe MQB A0-platform, de nieuwe generatie van het modulaire onderstel. Dat levert een hele reeks voordelen op. Aanzienlijk meer ruimte bijvoorbeeld. Niet langer zit je als volwassene met je kruin en knieën klem tegen respectievelijk de hemel en de voorstoel. In plaats daarvan kun je nu prima plaatsnemen op de achterbank. Zelfs langere ritten hoeven niet bezwaarlijk te zijn, mits de voorste inzittenden niet al te lang zijn, of een beetje willen inschikken. De bagageruimte neemt eveneens toe, naar 355 liter. Voor dit segment is dat riant.

Nu zou je kunnen denken dat de Ibiza dan vast een flink stuk is gegroeid, maar dat klopt niet. Althans, niet helemaal. In de lengte ging er namelijk twee millimeter van af, de hoogte nam met slechts één schamele millimeter toe. Nee, het verschil zit hem in de breedte en de wielbasis, die met respectievelijk 87 en 95 millimeter toenamen. Het maakt de Ibiza direct tot één van de ruimste auto's in het segment.

Het goede nieuws houdt niet op bij meer ruimte, want ook de rijbeleving gaat er met sprongen op vooruit. Het nieuwe platform is maar liefst dertig procent stijver dan voorheen en door de grotere spoorbreedte vóór en achter ligt de Seat veel strakker op de weg, zonder dat het comfort daaronder heeft te lijden. Zeker, hobbels worden nadrukkelijk doorgegeven in het interieur, maar doordat de demping heel doortastend optreedt, wordt dat nooit echt vervelend. Bovendien ligt de Ibiza ruim bovengemiddeld goed op de weg. Weinig rol, een consistente besturing en een voortrein met veel grip verzekeren de bestuurder van een flinke dosis rijplezier. Het speelse van bijvoorbeeld de Ford Fiesta ontbreekt weliswaar, maar doordat het onderstel zo capabel aanvoelt, kun je er desalniettemin veel lol aan beleven. Vergeleken met zijn voorganger past deze nieuwe Ibiza een stuk beter bij het sportieve imago dat de Spanjaarden ambiëren.

SOEPEL

Op motorengebied zien we eigenlijk net zoveel verrassingen als bij het uiterlijk, namelijk: geen. Bij de lancering, eind april, is er keuze uit een turboloze 1,0-liter driecilinder met 75 pk en twee varianten van die motor mét turbo: een 1.0 TSI met 90 pk en een met 115 pk. Op termijn komt daar een 1.5 TSI viercilinder van 150 pk bij, evenals een drietal varianten op de 1.6 TDI en een 1.0 TSI op aardgas. Het leeuwendeel van de verkopen zal echter voor rekening komen van de 1.0 TSI op benzine. Wij maken kennis met de 115 pk en 200 Nm sterke versie. Die heeft zeker voor Nederlandse begrippen ruim voldoende vermogen, maar moet wel op toeren worden gehouden. Onder de 2.000 omwentelingen gebeurt er eigenlijk niet zoveel en in de hogere versnellingen vindt de motor dat ook geen prettig toerengebied. Eenmaal voorbij dat toerental maakt de Ibiza echter makkelijk tempo. Bovendien valt de soepele loop van de driecilinder op en verdient de transmissie een dikke pluim.

De pook laat zich gemakkelijk door het H-patroon bewegen, maar geeft toch voldoende feedback. De koppeling past daar goed bij: hij werkt licht, maar laat duidelijk voelen wanneer de koppelingsplaten tegen elkaar aan beginnen te schuren. De versie met 115 pk is gekoppeld aan een zesbak, de 95 pk sterke variant doet het met vijf versnellingen. Op basis van eerdere ervaringen met die lichtere motor denken we echter dat die – zeker voor Nederland – voldoende zal zijn. We rijden de nieuwe Ibiza echter als één van de eersten, dus zijn de precieze specificaties van die motor nog niet bekend. Sterker nog, eigenlijk weten we alleen van de 1.0 TSI met 115 pk de exacte cijfers; de rest laat nog even op zich wachten. Tot zover lijkt Seat dus een kwalitatief veel sterker product te hebben ontwikkeld dan bij zijn directe voorganger.

ERGONOMISCH GOED

Toch wordt het kunstmatige verschil met de Polo van moederbedrijf Volkswagen wel in stand gehouden. Zo ziet het interieur er bij de eerste aanblik bijvoorbeeld prima uit, maar blijken de materialen bij nadere inspectie iets minder mooi dan wat er in de huidige Polo wordt geleverd. Op de harde rand boven op de portieren na hoef je je echter niet te storen aan het interieur van de Ibiza. Het ziet er stemmig uit en je kunt dat nog aanpassen door de strip over de breedte in een knalkleur te bestellen. De materialen mogen dan hard zijn, ze maken wel een degelijke indruk. Ook op ergonomisch gebied valt er weinig op het binnenste van de Ibiza af te dingen. De stoel zou wat verder naar beneden mogen, maar de zitpositie is goed en alle knoppen zijn gemakkelijk te bereiken en goed geplaatst.

Gelukkig breekt de Ibiza met de recente trend binnen de Volkswagen-groep om zo veel mogelijk fysieke knoppen op te ruimen. Het touchscreen in het midden heeft dan ook twee draaiknoppen, voor het volume en om bijvoorbeeld snel te kunnen in- en uitzoomen op de kaart. Het touchscreen zelf reageert snel op aanrakingen en ook het slepen met de kaart gaat voldoende vloeiend. Een geslaagde manier om een veelheid aan functies mee te bedienen, dus. Dat is maar goed ook, want op het gebied van technologie mag de kleine Seat rijkelijk putten uit het beschikbare aanbod binnen het concern. Technologisch is de Ibiza dan ook goed bij de tijd. Adaptieve cruisecontrol met file-assistent, volledige ledkoplampen en een Beats-audiosysteem met een vermogen van 300 watt staan bijvoorbeeld op de optielijst. Dat zijn relatief zeldzame opties binnen het segment. Ook minder vooruitstrevende technologie, zoals keyless entry, stoelverwarming en achteruitrijcamera, is uiteraard verkrijgbaar, al dan niet als optie.

Voor de liefhebber van een sportiever weggedrag komt er een FR-versie met een iets sportiever afgestemd onderstel. Over een Cupra-variant doet Seat voorlopig nog geen uitspraken. Wel geeft het merk aan dat de driedeurs SC niet zal terugkeren. Ook een stationwagon behoort niet meer tot de mogelijkheden; die rol krijgt vanaf eind 2017 de compacte SUV Arona, die zijn basis deelt met de Ibiza.

Als geheel weet de nieuwe Seat Ibiza te overtuigen door eigenlijk precies te zijn wat je er van tevoren van zou verwachten: Volkswagen-techniek in een iets flamboyantere verpakking. Gezien de strategie van het concern is het wel aannemelijk dat de Ibiza iets goedkoper in de markt zal worden gezet dan een vergelijkbaar uitgeruste Polo. Daarmee keert het merk eigenlijk terug naar zijn positie van begin deze eeuw. Is dat een probleem? Welnee, want dat was financieel namelijk één van de beste periodes voor de Spaanse fabrikant.

