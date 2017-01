Slideshow

Renault Zoe R90 Tijd voor serieuze zaken

Bijna vier jaar na zijn introductie komt Renault met een grondig verbeterde Zoe. De voornaamste sprong voorwaarts? Een verbeterd accupakket, waarmee een realistische actieradius van 300 kilometer mogelijk is. Het resultaat? Een (relatief) betaalbare EV die eindelijk serieus te nemen is.

Renault pronkt met 400 kilometer, maar de vier letters achter dat getal vertellen het hele verhaal: NEDC. Ofwel New European Driving Cycle, de veelbesproken meetmethode waarmee onder meer de reikwijdte van elektrische voertuigen wordt gemeten. Dat gebeurt onder laboratoriumomstandigheden, de kans dat je daadwerkelijk vierhonderd kilometer haalt op één lading is nihil. Reken eerder op zo'n 300…

Begin 2014 mocht je al blij zijn als na een dag laden zo'n 130 kilometer redde met je Zoe, dus sindsdien is er qua 'accuradius' heel wat vooruitgang geboekt. Het batterijenpakket in de buik van de vernieuwde Zoe is even groot als voorheen, maar de samenstelling en verhouding van de chemische stoffen ín de 192 cellen werd zodanig aangepast dat de energiehuishouding sterk verbeterde. Renault en accupartner LG Chem maakten de wanden tussen de batterijmodules bovendien dunner, voegden meer metaaldeeltjes toe en ontwierpen een warmtepompsysteem dat de accu's constant rond 17 graden Celsius houdt. Het resultaat? 41 kilowattuur en een veel beter inzetbare Zoe.

Van kniezen naar kiezen

2017 wordt een boeiend EV-jaar. Terwijl de techniek stappen maakt, groeit ook het aanbod aan betaalbare EV's. De Opel Ampera-e (500 km NEDC) belooft zo'n 400 kilometer te halen, de onlangs aangepaste Volkswagen e-Golf en BMW i3 redden beiden ongeveer 300 kilometer, Hyundai doet lekker mee met de Ioniq Electric (280) en ook de Nissan Leaf haalt zo'n tweehonderd kilometer. Er valt dus zowaar wat te kiezen en het einde van constante laadstress lijkt in zicht; niet langer zoef je kniezend van laadpaal naar laadpaal, maar stap je in een auto die zonder bijladen ook bruikbaar is voor langere trajecten. De toename in gemoedrust is groot, zo merkten wij, waarmee een belangrijk EV-bezwaar steeds kleiner wordt.

Daarnaast zijn de financiële vooruitzichten voor elektro-auto's de komende jaren aantrekkelijk; met een bijtellingspercentage van 4% zijn de maandlasten laag (een gemiddelde Zoe kost je zeven à acht tientjes per maand, een vergelijkbare Clio met 22% minstens het dubbele) en dat maakt – mede dankzij de betere inzetbaarheid – de Zoe een serieuzere kandidaat voor menig shortlist. Negen van de tien Nederlanders kan negen van de tien ritten immers zonder grote (laad-) problemen afleggen. Voor de tiende rit zal je meer moeten plannen dan met een brandstofauto, maar het routepuzzelgehalte is beduidend kleiner dan voorheen.

Mitsen en maren

De R90 is de eerste Zoe die we serieus mogen nemen als goed inzetbare elektro-auto, maar ook aan deze versie kleven heus mitsen en maren. Wie écht veel op de weg zit, moet de Renault nog steeds laten staan; voor die mensen bestaan betere keuzes. Daarnaast biedt de elektrische B-segmenter relatief weinig binnen- en bagageruimte, ook ten opzichte van andere EV's, die veelal in het C-segment opereren. Bovendien rijdt een Zoe (ondanks zijn soepele aandrijflijn, aangename wendbaarheid en eenvoudige bediening) minder uitgebalanceerd dan de concurrenten die doorgaans comfortabeler geveerd zijn, beter overweg kunnen met zijwind en over het algemeen een volwassener gevoel geven. Desondanks zal de Renault een prominente rol spelen op de EV-markt; de Zoe R90 maakt elektrisch rijden niet in één keer stressvrij, maar wel een stuk aantrekkelijker.

Accupakket: kopen of huren?

Voorheen moesten Zoe-rijders de accu's los huren, maar voortaan kun je ook voor kopen kiezen. Die laatste variant is vooral bedoeld voor leasemaatschappijen die graag één bedrag op een rekening zetten. Voor particulieren is huren wat ons betreft de beste optie: niet alleen verlaagt het de aanschafprijs, Renault biedt ook prima garantievoorwaarden. Overigens is het verbeterde accupakket ook in bestaande Zoe's te bouwen voor 'ongeveer 3.500 euro'.

Motoropties: R90 of Q90?

Net als voorheen biedt Renault twee motoropties aan. De eerste is de R90 met een vermogen van 68 kilowatt, de tweede heet Q90 (van Quickcharge) en biedt de mogelijkheid om te snelladen met 43 kW. De Q90 is iets duurder in aanschaf en wat minder efficiënt, maar toch zouden wij deze kiezen. Het feit dat je in een half uurtje zo'n 120 kilometer in je accu's kunt 'tanken', maakt de auto geschikter voor lange ritten dan de 'standaard' motor. Hoe meer snelladers er de komende jaren bij komen in Europa, hoe flexibeler je straks bent.

Oordeel + Soepele aandrijflijn, eenvoudige bediening

Soepele aandrijflijn, eenvoudige bediening + Aantrekkelijk kostenplaatje (zeker zakelijk) - Ruimteaanbod t.o.v. concurrentie

Ruimteaanbod t.o.v. concurrentie - Rij-eigenschappen duidelijk B-segment

