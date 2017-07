Slideshow

Renault Koleos Dubieus verleden, goede toekomst

De eerste Renault Koleos was in Nederland een kort leven beschoren en daar was ook alle reden toe. Kan de nieuwe auto de vieze smaak van toen wegspoelen?

De auto op deze pagina's is niet zo nieuw als sommige andere modellen waarvan we een eerste rijtest presenteren. In Azië, Australië en in Zuid-Amerika is de nieuwe Koleos al een tijd op de weg te zien. Omdat Renault in Europa kort na elkaar de lanceringen had van de

Espace, de Talisman en toen ook nog de Mégane, besloot het merk de introductie van de Koleos uit stellen. Anders zouden de grote modellen te veel in elkaars vaarwater komen.

Deze grote SUV is niet de eerste auto die de naam Koleos draagt. In 2008 had Renault al een SUV met dezelfde naam, maar die zal het merk in elk geval in Nederland graag uit de geschiedenisboeken wissen. Het was een omgebouwde Koreaanse auto van het Samsung-concern, die weinig van doen had met waar Renault voor stond. Het was geen goede auto en de verkopen waren navenant. Hij werd al snel uit de prijslijsten gehaald.

Ruim negen jaar later is het tijd voor Koleos nummer twee. En ook al wordt ook deze auto in Korea gemaakt, kwalitatief gezien heeft deze SUV niets van doen met zijn voorganger. Dat is een goede zaak. De Koleos staat op het gedeelde platform van Renault en Nissan, waar ook de Espace, de Nissan X-Trail en de Nissan Kadjar op staan. Renault heeft voor die laatste al eerder veel geleend bij Nissan; de Kadjar is duidelijk geïnspireerd op de Qashqai. Nu is het bepaald geen schande om een onderstel voor meerdere modellen te gebruiken, maar de Kadjar vertoont ook qua interieur wel erg veel gelijkenis met de Nissan. De Koleos kun je op zijn beurt vergelijken met de X-Trail, maar bij de grotere SUV zijn de Fransen ingrijpend anders te werk gegaan.

Vanbinnen waan je je in een Talisman of Espace. Het gloednieuwe Renault-interieur met het grote verticale multimediascherm en het kwalitatief hoogwaardige dashboard tillen de Koleos naar een hoger niveau; de X-Trail is merkbaar minder verfijnd. Het enige waaraan je nog kunt zien dat de Japanner wel degelijk de donor was, is een trekknop linksonder waarmee je de tankklep ontgrendelt. Een typisch Aziatisch kenmerk, dat je vrijwel nooit in Europese modellen aantreft. De reden van de grote interieurverschillen tussen de Kadjar en de Koleos is vrij simpel: het nieuwe interieur van Renault is geïntroduceerd op de Espace en Talisman, maar de launch van de Kadjar was te kort hierna om het nieuwe interieur al te kunnen of mogen gebruiken.

Geen benzine

Terug naar de Koleos zelf. Het gamma van de auto is overzichtelijk: hij is slechts met twee dieselmotoren te verkrijgen: een 1.6 met 130 pk of 2.0 met 175 pk. Die laatste is optioneel met vierwielaandrijving leverbaar. Bij de versie met 130 pk krijg je een handbak, de 175 pk-motor is standaard aan een CVT-automaat gekoppeld. Omdat de rest van Europa vooral diesels wil, zijn er dus geen benzinevarianten leverbaar van de Europese Koleos. Dat kan in Nederland klanten gaan kosten. Wij probeerden de 130 pk-variant, met de fijne 1.6 dCi-motor. Het is knap hoe stil Renault zijn diesels krijgt. Genoeg Duitse merken hebben opvallend veel moeite om hun viercilinderdiesels niet te veel kabaal te laten maken, maar bij Renault is het verschil met een benzineblok in de auto bijna niet te merken. De 130 pk-variant heeft bovendien genoeg trekkracht om vaart in de toch vrij forse Koleos te krijgen. Geen enkel moment hadden we kracht te kort. De versnellingsbak is duidelijk die van de Nissan en schakelt daardoor iets minder strak dan Renault-bakken, maar dat is niet per se slechter of beter.

Kijken we naar de ruimte in de auto, dan heeft Renault een opvallende keuze gemaakt. De auto is enkel leverbaar als vijfzitter, terwijl de Nissan X-Trail ook met zeven stoelen is te krijgen. Dat is voor de X-Trail het grootste onderscheid met de Nissan Qashqai. Renault wil echter vooral ruimte voor de achterpassagiers en de koffers. Wil je met zeven man op pad, dan moet je maar een Espace (of Grand Scénic) kopen, vinden de Fransen. Het gevolg is wel dat je erg ruim én goed zit achter in de Renault. Met 580 liter bagageruimte slikt de auto bovendien veel. Het onderstel is merkbaar strakker dan in bijvoorbeeld de Espace, maar juist soepeler dan in de Kadjar. De mix die overblijft, is uitstekend. De totale balans in het onderstel bevalt ons zelfs beter dan die van andere grote Renaults. Nissans onderstelkennis betaalt zich hier merkbaar uit. De auto laat zich goed plaatsen en ligt strak op de weg, maar biedt ook precies het comfort en de rust die je in een grote SUV wilt.

Praktisch gebruiksgemak en rijgedrag zijn daarmee vooralsnog de grootste pluspunten van de Koleos, terwijl je er wel Franse verfijning én Frans design bij hebt: zaken die je mist in de X-Trail. Mede doordat er alleen maar diesels verkrijgbaar zijn, is de auto helaas niet goedkoop. Omdat de grens tussen D- en C-segment-SUV's wat aan het vervagen is, zijn er genoeg concurrerende merken die voor de prijs van een Koleos eveneens een fijne auto kunnen leveren. Maar goed, meer concurrentie is altijd goed nieuws voor wie voor een model als dit in de markt is.

Oordeel + Echt Renault-interieur

Echt Renault-interieur + Fijne, stille diesels - Weinig uitvoeringen verkrijgbaar

Weinig uitvoeringen verkrijgbaar - Geen derde zitrij beschikbaar